Cette carte Magic vendue près de 2 millions d'euros à un célèbre rappeur

Brook Trafton, un cariste de 36 ans habitant à Toronto (Canada), a vendu ce mercredi 2 août l’unique exemplaire mondial de la carte «Magic» de l’anneau tiré du «Seigneur des anneaux» au célèbre rappeur Post Malone pour 2 millions de dollars, soit 1,83 million d’euros.

The guy who pulled “The One Ring” Magic card worth $2,600,000 took this video before sending it in for grading… pic.twitter.com/5VnBHFCZ5X

— The Collectibles Guru (@ericwhiteback) August 2, 2023