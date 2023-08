Mort de Sixto Rodriguez : «Sugar Man», le film documentaire époustouflant sur un artiste sauvé par ses fans

En 2012, le réalisateur suédois Malik Bendjelloul racontait l’incroyable histoire de Sixto Rodriguez dans le documentaire «Sugar Man», celle d’un artiste sauvé de l’oubli par une poignée de fans vivant à l’autre bout du monde.

Un véritable conte moderne. Né en 1942 à Detroit au sein d’une famille d’ouvriers mexicains, Sixto Rodriguez est un musicien qui aspire à faire carrière. Il enregistre deux albums – en 1969 et 1972 – sur le label Sussex, qui seront des échecs commerciaux. Et mettront un terme à ses rêves artistiques. Du moins pour un temps. Alors qu’il redevient ouvrier à plein temps, sa musique et ses textes engagés trouve un écho en Afrique du Sud, où la jeunesse blanche se révolte contre l’Apartheid, et trouve dans ses mélodies l’expression de leur combat. Personne ne sait pourtant qui est cet artiste, et certaines rumeurs et légendes voudraient qu’il se soit suicidé sur scène.

La ferveur est telle que plus d’un demi-million de ses albums sont vendus. Sixto Rodriguez ne percevra aucun dollar de ces ventes, floué par sa maison de disque. Le documentaire «Sugar Man», réalisé en 2012 par le réalisateur suédois Malik Bendjelloul, retrace l’enquête menée par deux de ses fans, Stephen Segerman et le journaliste Craig Bartholomew, à la fin des années 1990, pour tenter de comprendre ce qui est véritablement arrivé à leur chanteur préféré. Jusqu’au jour où ils apprennent qu’il est toujours en vie, qu’il est papa de trois filles, qu’il est ouvrier à Detroit où il mène une existence modeste.

Débute alors la seconde vie de Rodriguez. Celle d'un artiste un temps maudit, que l'on croyait mort, et qui découvre le succès après des années de vaches maigres, et conquiert un nouveau public à travers le monde entier. Très affaibli depuis quelques années - il était devenu presque aveugle - Sixto Rodriguez, de son vrai nom, est décédé à 81 ans le 8 août 2023.

Le documentaire «Sugar man», qui a reçu l'Oscar en 2013, est à voir ou à revoir sur myCANAL.