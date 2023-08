Batman Escape : le plus grand escape game immersif de France ouvrira ses portes à Paris le 8 septembre

Avis aux fans du justicier masqué : un grand escape game entièrement dédié à l'univers de Batman ouvrira ses portes au cœur de la Villette, à Paris, le 8 septembre.

Plonger dans les ruelles sombres de Gotham City pour résoudre des enquêtes sera bientôt possible à Paris. «Batman Escape», le plus grand escape game immersif de France, ouvrira ses portes le 8 septembre prochain, à Boom Boom Villette Paris (Paris 19e).

Destinée aux fans de tous âges et animée par plusieurs comédiens, cette expérience s'étend sur 3000m2 et propose trois types de jeu : le Joker, le Riddler et la Batcave. Chaque mission dure environ 70 minutes.

Plus précisément, «The Joker : Jokes on you» plonge les équipes, consituées de 2 à 6 joueurs, dans une ambiance de fête foraine. Dans cette salle «amusante et dérangeante», les participants devront incarner des journalistes à la recherche d'un scoop sur le célèbre Clown, le Prince du crime, depuis l'asile d'Arkham.

Durant «The Riddler : Your Final Test», les joueurs se glisseront dans la peau des policiers de Gotham City et devront résoudre les énigmes de la boîte, que Riddler, le plus rusé des vilains, a laissé à leur attention.

©DR

Enfin, dans «The Batcave : Secrets Missions», il faudra infiltrer secrètement une des célèbres Batcave, en usant de méthode et de discrétion, afin de sécuriser davantage l'emplacement en attendant le retour de Batman.

Outre les salles d’escape game, le public pourra également se prélasser dans un bar lounge porposant un large choix de boissons et de mets, participer à une course de voiture, et faire des emplettes dans la boutique DC Comics.

©DR



En sachant que «plein d'autres surprises» attendent les joueurs, ont précisé les organisateurs Dama Dreams (déjà derrière l’escape game autour de la série «Le Bureau des Légendes») et Warner Bros. Côté tarifs, le prix des tickets est fixé à 36 euros par personne et par escape game.

«Batman Escape», Boom Boom Villette, 30 avenue Corentin Cariou, Paris 19e.