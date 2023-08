Ahsoka : Rosario Dawson révèle s'être inspirée d'un personnage du Seigneur des Anneaux pour son rôle

Dans un entretien avec le site américain EW.com, Rosario Dawson a expliqué comment elle s’est inspirée du personnage de Gandalf de la trilogie du «Seigneur des Anneaux», de Peter Jackson, pour incarner le personnage principal de la série «Ahsoka».

Une inspiration de taille. Après quelques apparitions dans la série «The Mandalorian» et «Le Livre de Boba Fett», Rosario Dawson s’apprête à retrouver le personnage d’Ahsoka dans la série éponyme prévue pur être lancée le 23 août prochain sur Disney+. L’occasion pour la comédienne de 44 ans de se confier au site américain EW.com sur ses affinités avec le rôle, et ses inspirations pour son interprétation. Elle explique avoir ainsi porté une attention particulière à l’évolution du personnage de Gandalf – joué par Ian McKellen – dans la trilogie du «Seigneur des Anneaux» de Peter Jackson. Et plus particulièrement sa transition de Gandalf le Gris, à Gandalf le Blanc.

«Dans la série animée, on l’a vu se diriger vers le Blanc, mais ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est l’idée qu’elle pouvait atteindre un autre niveau», explique-t-elle à propos du parcours d’Ahsoka qui est passé de jeune Padawan – Anakin Skywalker était son maître – à une leader accomplie. «Dave (Filoni, le showrunner de la série, ndlr) et moi-même avons beaucoup discuté de Gandalf le Gris et de Gandalf le Blanc – de sa transition, et de la manière dont Ahsoka est un personnage capable, exigeant, et respecté en tant que leader. Mais elle a encore des paliers d’évolution à franchir», poursuit-elle dans cette interview réalisée avant la grève qui paralyse actuellement Hollywood.

Pour Rosario Dawson, cette évolution permanente de son personnage est une des raisons pour lesquelles elle aime l’incarner. «Cette volonté de continuer à pousser, ce désir d’avancer, ce défi qu’elle s’impose de dépasser ses limites est positif – c’est même remarquable et important. C’est un des aspects qui m’a attiré dans ce personnage au fil des années, le fait que, malgré son niveau d’excellence, elle continue de chercher à progresser», précise la comédienne.