Ted Lasso : le réalisateur de la série ne ferme pas la porte à un spin-off

Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, le réalisateur Declan Lowney a laissé entendre qu’un spin-off de «Ted Lasso» restait une possibilité. Mais que la patience était recommandée pour le moment.

Le potentiel est évident. Lancée en août 2020 sur Apple TV+, avant de s’imposer comme une des séries incontournables de la plate-forme de streaming, «Ted Lasso» est arrivée à sa conclusion au terme de sa saison 3, dont le dernier épisode a été diffusé le 31 mai dernier. Un crève-cœur pour les fans, qui aurait aimé continuer de suivre les aventures de ce coach de football américain devenu entraîneur d’un modeste club de Premier League, l’AFC Richmond, incarné par Jason Sudeikis. Et de tous les personnages secondaires qui gravitent autour de lui.

Si la série a atteint sa conclusion, Apple TV+ n’a pas encore donné d’indication sur de potentiels spin-off qui permettraient de prolonger l’univers de Ted Lasso dans le temps. Interrogé à ce propos par le site américain The Hollywood Reporter, le réalisateur Declan Lowney – présent derrière la caméra depuis la première saison et qui est aussi producteur – a indiqué que de nouveaux projets pourraient voir le jour.

«Tout le monde savait que c’était la fin, mais seulement pour un temps. Il faudra probablement attendre 2 ou 3 ans avant que quelque chose se passe – si jamais c’est le cas – de manière à lier et conclure toutes les histoires satellites comme il se doit», lance-t-il. Des propos qui font écho à ceux tenus quelques mois plus tôt par le comédien Jason Sudeikis, qui incarne le personnage principal de la série, dans le podcast «Fly on the Wall», dans lequel il avait lui-même évoqué la possibilité de spin-offs. Mais sous une forme différente.

«Cela pourrait être un livre, ou peut-être des podcasts centrés sur les épisodes afin de proposer un commentaire audio… Nous parlons de plusieurs choses, de plusieurs thématiques. Cela permettrait d’expliquer la série d’une manière plus cérébrale que je ne serais capable de le faire. Donc oui, je pense qu’il y a des opportunités pour des spin-offs», avait-il annoncé.