«Monarch : Legacy of Monsters» : découvrez les premières images de la série d'Apple TV+

Apple TV+ vient de dévoiler le titre officiel, ainsi que les premières images, de sa série événement «Monarch : Legacy of Monsters». La plate-forme de streaming a également apporté des précisions concernant le synopsis.

Visuellement bluffante. La série centrée sur le Monstroverse inité en 2014 par Legendary Pictures avec «Godzilla», vient de dévoiler son titre officiel : «Monarch : Legacy of Monsters». Ainsi que quatre images officielles, dont une où le célèbre monstre apparaît en train de rugir, et une autre avec un des personnages principaux joué par Anna Sawai. On y découvre également le personnage de l’officier Lee Shaw, qui sera incarné à deux époques différentes par Kurt Russell et son fils, Wyatt.

In the wake of G-Day, who are the real monsters? pic.twitter.com/hncAc2lcaC — Apple TV (@AppleTV) August 17, 2023

Introducing Lee Shaw. Now and then. pic.twitter.com/NCFkkRuVqG — Apple TV (@AppleTV) August 17, 2023

L’histoire de «Monarch : Legacy of Monsters» sera étalée sur trois générations, et suivra un frère et sa sœur tenter de comprendre les liens liant leur père, et leur famille, à l’organisation gouvernementale connue sous le nom de Monarch, et qui est spécialisée dans la traque des kaijus. C’est ainsi que leur chemin va croiser celui de l’officier Lee Shaw, qui détient des informations compromettantes sur Monarch. La série «révèlera des secrets enfouis et la manière dont des événements épique et sismique peuvent trouver un écho dans nos vies», précise la plate-forme de streaming.

En plus d’Anna Sawai, Kurt et Wyatt Russell, le casting sera composé de Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ou encore Elisa Lasowski.