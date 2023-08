Drake : en plein concert, le rappeur reçoit un soutien-gorge XXL sur scène

Actuellement en tournée en Amérique du Nord, le rappeur Drake a reçu sur scène un soutien-gorge d’une taille hors norme lors d'un concert.

Drake n’avait certainement jamais vu ça. Et pour cause, actuellement en tournée à travers les Etats-Unis et le Canada avec son «It’s All A Blur Tour», le rappeur canadien a reçu lors d’un concert un soutien-gorge d’une taille hors du commun.

Un moment insolite capté en vidéo et relayé par le site d’informations hip hop Daily Loud. Sur ces images, l’artiste de 36 ans apparait sur scène, tenant à la main un modèle de soutien-gorge rose faisant à peu près sa taille. Surpris par ces dimensions XXL, on voit la star lire la note qui y est accrochée. «Je ne peux pas lire ça à haute voix», explique l'artiste avant d'interroger le public pour savoir d’où vient cet exemplaire.

Drake might have gotten the worlds biggest bra thrown at him on stage and it turns out it was a gift from his dad, a note was attached to the bra saying:





“Dad’s wishing big things for you… I love you…and making sure your breastfed forever” pic.twitter.com/8ai2kABvQu

