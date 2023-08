Paris : ces 5 comédies musicales à ne pas manquer à la rentrée

Show devant ! Pour la rentrée, la Capitale accueille plusieurs comédies musicales qui devraient ravir toutes les générations. De «Mamma Mia», à «Molière l’Opéra Urbain», en passant par «West Side Story», voici 5 spectacles à voir sur les planches parisiennes.

Le plus feel good : «Mamma Mia !»

Rythmée par les titres inoxydables du groupe Abba, la comédie musicale «Mamma Mia !» fait son grand retour à Paris dès le 21 octobre, au Casino de Paris. Ce spectacle culte met en scène les aventures de Donna et de sa fille Sophie, qui décide d’inviter ses trois pères potentiels le jour de ses noces, et sera joué jusqu’au 21 janvier 2024. Porté par un orchestre live, «Mamma Mia !» est le spectacle idéal pour faire le plein d’énergie, de bonne humeur, et de tubes, de «Money, money, money» à «Dancing Queen».

«Mamma Mia !», au Casino de Paris, Paris 9e, du 21 octobre au 21 janvier.

Le plus hybride : «Molière l’Opéra urbain»

Après «Le Roi Soleil» ou encore «Mozart l’Opéra Rock», Dove Attia signe une nouvelle création, consacrée cette fois-ci à la vie de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Baptisé «Molière l’Opéra Urbain» et porté par une quarantaine d’artistes, le spectacle sera présenté dès le 11 novembre au Dôme de Paris. Mêlant théâtre et opéra, il sera entièrement chanté, alternant musiques urbaines et parties narratives slamées. Côté casting, le public retrouvera notamment sur les planches Abi Bernadoth, le gagnant de The Voice 2020.

«Molière l’Opéra Urbain», au Dôme de Paris (Paris 15e), dès le 11 novembre.

Le plus intemporel : «West Side Story»

Les «Jets» et les «Sharks» vont investir le théâtre du Châtelet. Grand classique de Broadway, «West Side Story» revient sur les planches dès le 20 octobre prochain. Au programme : deux bandes rivales errant dans l’Upper West Side, un amour impossible, des chorégraphies endiablées signées de Jerome Robbins, et des airs inoubliables : «Maria», «Tonight», «America»… Créé en 1957, ce Roméo et Juliette des temps modernes est mis en scène pour la première fois par Lonny Price, et rassemble plus de 20 musiciens et 34 artistes sur scène.

«West Side Story», au théâtre du Châtelet (Paris 1er), du 20 octobre au 31 décembre.

Le plus spirituel : «Bernadette de Lourdes»

Co-produite par Gad Elmaleh, la comédie musicale «Bernadette de Lourdes» s’installera au Dôme de Paris du 21 au 24 septembre. Crée en 2019, le spectacle, dont la musique a été composée par Grégoire («Toi + moi»), retrace la vie de Bernadette Soubirous, qui en 1858, affirma avoir été témoin d'apparitions de la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle, à Lourdes. Mis en scène par Serge Denoncourt et emmené par la jeune Eyma, révélée dans The Voice Kids, ce spectacle raconte une histoire universelle, via une scénographie et des costumes grandioses.

«Bernadette de Lourdes», au Dôme de Paris (Paris 15e), du 21 au 24 septembre.

Le plus pop : «Holidays»

«Like A Virgin», «La Isla Bonita», «Hung Up»…Tous les succès planétaires de la reine de la pop Madonna vont résonner à l'Alhambra à partir du 29 septembre. Intitulée «Holidays», la comédie musicale, mise en scène par Nathan Guichet, raconte l’histoire de Louise, héritière d’un grand producteur de vin. Après des années d’éloignement, la trentenaire décide de réunir ses amies d’enfance dans son domaine. Le temps d’une soirée, leur chambre va reprendre du service et vibrer au rythme des tubes de leur idole commune.

«Holidays», à L'Alhambra (Paris 10e), dès le 29 septembre jusqu'au 28 Janvier 2024.