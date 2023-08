Ahsoka : comment Sabine Wren est-elle connectée à Bo-Katan ?

Dans la série «Ahsoka», Sabine Wren tiendra un rôle central dans le scénario au côté du Jedi incarné par Rosario Dawson. Le personnage joué par Natasha Liu Bordizzo est d’autant plus important en raison de son lien avec Bo-Katan Kryse.

Le lien entre deux mondes. Lancée en 2014, la série animée «Star Wars : Rebels» a permis l’introduction du personnage de Sabine Wren dans l’univers de George Lucas. Cette guerrière originaire du Mandalore s’est liée d’amitié avec le Jedi Ezra Bridger au fil des 4 saisons qu’a duré la fiction. Ils ont tous deux traversé des épreuves majeures dans leur vie personnelle, Sabine en s’emparant du Darksaber sur Dathomir, dont le pouvoir peut être intimidant. Ezra en apprenant à contrôler la Force – et à ne pas succomber au côté obscur – grâce à l’apprentissage du maître Jedi, Kanan Jarrus.

Experte en explosifs, très attachée à la culture des Mandaloriens, Sabine Wren a réussi à utiliser le Darksaber pour unir les différentes factions, et libérer son peuple de l’oppression de l’Empire. Sans elle, Bo-Katan Kryse – qui avait reçu l’aide décisive d’Ahsoka Thano au moment d’affronter Darth Maul et le Clan Saxon pour reprendre le pouvoir sur Mandalore (qui fut de courte durée) – n’aurait jamais pu récupérer le Darksaber. Une offre qu’elle a décliné au départ, avant de finalement l’accepter. Même si cela est contraire au credo des Mandaloriens, puisque l’arme ne peut être obtenue que dans un combat à mort.

Un personnage, deux séries

On sait désormais, notamment grâce aux saisons 2 et 3 de «The Mandalorian», que Bo-Katan Kryse finira par perdre le contrôle du Darksaber au profit de Moff Gideon au moment où celui-ci entreprenait le massacre de Mandalore dans une tentative désespérée de sauver la planète. Un camouflet venant prouver aux plus fervents opposants au règne de Bo-Katan Kryse les dangers de ne pas respecter les traditions des Mandaloriens. Il est par ailleurs amusant de voir que, dans la série, Din Djarin a réussi à trouver un moyen adéquat de lui confier à nouveau le sabre laser afin qu’elle puisse régner à nouveau sur Mandalore.

Les routes de Sabine Wren et Bo-Katan Kryse ne se croisent que le temps de deux épisodes dans «Star Wars : Rebels» durant lesquels leurs oppositions et leurs désaccords étaient aussi importants que les similarités dans leurs parcours respectifs, les erreurs qu’elle ont pu commettre par le passé, et la manière dont elles se sont battues pour les corriger.

Dans la série «Ahsoka», Sabine Wren se présente déjà comme un des personnages les plus fascinants. Et il pourrait être celui qui fera le lien entre les deux fictions, à un moment ou à un autre.