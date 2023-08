Dallas : Linda Gray (Sue Ellen) a décidé de changer de vie à 82 ans après la mort de son fils

Linda Gray, inoubliable dans le rôle de Sue Ellen dans la série «Dallas», est revenue dans une entretien accordé à Télé Star sur sa décision de déménager du ranch où elle habitait, près de Beverly Hills, après le décès de son fils des suites du Covid en novembre 2020.

Un nouveau départ. Devenue célèbre grâce à son interprétation du personnage de Sue Ellen dans la série «Dallas», Linda Gray a récemment pris la décision de déménager de son ranch situé à Santa Clarita, à 35 kilomètres de Beverly Hills, où elle a vécu près d’un demi-siècle. Un choix difficile, mais nécessaire, pour la comédienne qui fêtera ses 83 ans le 12 septembre prochain, et qui a eu le malheur de perdre son fils de 56 ans, Jeff, des suites du Covid en novembre 2020.

«Quand mon fils Jeff est décédé pendant le Covid, ma fille Kelly m'a dit : "Maman, tu ne peux pas rester dans cette maison, au milieu de nulle part, à 45 minutes de Los Angeles"», confie-t-elle au magazine Télé Star. Baptisé Oak Tree ranch, disposant d’une superficie de plus d’un hectare, et doté d’un design très raffiné, la demeure a été mise en vente pour la somme de 2,9 millions d’euros en avril dernier, et a rapidement trouvé preneur.

Linda Gray explique ainsi avoir quitté son domicile sans rien prendre avec elle, si ce n’est les photos de famille, pour partir s’installer à Palm Springs, une ville très appréciée par de nombreuses stars hollywoodiennes. «J'ai mis en vente le ranch, laissé tous mes meubles dans un dépôt et loué une maison à Palm Springs, là où mes parents ont vécu pendant 25 ans. Je n'ai emporté que des photos», ajoute celle qui avait retrouvé le rôle de Sue Ellen dans la suite de la série entre 2012 et 2014.