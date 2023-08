Beyoncé : quelle étonnante demande la star a-t-elle faite à ses fans pour la fin de sa tournée ?

Afin de célébrer la fin de sa tournée «Renaissance», son anniversaire en septembre prochain et son signe astrologique, Beyoncé demande à ses fans d’adopter un «dress code» bien spécifique pour assister à ses prochaines dates de concerts.

Tenue argentée conseillée. Beyoncé entame la dernière ligne droite de sa tournée «Renaissance», qui s’achèvera le 1er octobre prochain à Kansas City. Pour célébrer cette dernière série de concerts, Queen B s’est fendue d’une demande particulière. Elle a partagé sur son site officiel son vœu le plus cher pour son anniversaire, invitant ses spectateurs à revêtir leur plus belle tenue argentée lors de leur venue.

Site Officiel Beyoncé

Une requête vestimentaire, repérée par Vanity Fair, formulée à l’occasion du lancement de la saison de la Vierge, son signe astrologique. «La saison de la vierge est lancée. Cette tournée a été une telle joie et alors que nous approchons du dernier mois, mon vœu d'anniversaire est de célébrer ce moment avec vous portant vos plus belles tenues argentées lors des concerts du 23 août au 22 septembre», a noté la star sur son site.

Beyoncé fan d’astrologie

Des dates que l'artiste la plus titrée des Grammy Awards, avec 32 récompenses au total dont quatre raflées en février dernier avec son nouvel album «Renaissance», n’a pas choisi au hasard. Et pour cause, les natifs de la Vierge sont nés entre le 23 août et le 22 septembre. C'est pourquoi dès le 23 septembre, le public ne sera plus invité à respecter ce dress code.

Mais en attendant, à travers ce clin d’œil, Queen B compte bien faire briller son public. «Nous nous entourerons chaque soir d’une boule disco humaine scintillante. Chacun reflétant la joie des autres», a poursuivi la star. «La saison de la Vierge ensemble, dans la maison du chrome», a enfin conclu Beyoncé qui célèbrera, quant à elle, son 42e anniversaire, le 4 septembre prochain, sur la scène du SoFi Stadium à Inglewood, en Californie.