Camille Cerf : l'ex-miss France annonce avoir accouché de son premier enfant

Miss France 2015, Camille Cerf a annoncé dimanche la naissance de son premier enfant. Un petit garçon, né il y a dix jours.

Une maman comblée. Camille Cerf a partagé, ce dimanche, une bonne nouvelle sur ses réseaux. Dans un message publié sur Instagram, l’ex-Miss France 2015 a annoncé la naissance de son fils.

«Petit Malo est arrivé», a noté la jeune femme de 28 ans, dévoilant au passage le prénom de son petit garçon. Un bébé né il y a déjà quelques jours, fruit de son union avec le mannequin et comédien Théo Fleury. «Le 18 Août, nous avons vécu le plus beau moment de notre vie, la rencontre avec le fruit de notre amour. Nous n’aurions pas pu rêver mieux comme accouchement et réalisons chaque jour la chance que nous avons», a poursuivi Camille Cerf, accompagnant son message d'une tendre vidéo de son nouveau-né.

Des reines de beauté aux anges

Une naissance saluée par nombre d'anciennes reines de beauté. D'Iris Mittenaere, sacrée Miss France et Miss Univers en 2016, à Flora Coquerel, élue reine de beauté en 2014, en passant par Laury Thilleman, auréolée du titre en 2011, elles sont nombreuses à avoir chaleureusement félicité Camille Cerf.

Une heureuse nouvelle également célébrée par Sylvie Tellier, qui a quitté ses fonctions à la tête du Comité Miss France en août 2022. «Que Malo vous comble de bonheur», a réagi cette dernière. Camille Cerf et Theo Fleury semblent déjà sur un petit nuage.