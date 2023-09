Game of Thrones : cette actrice qui devait incarner Daenerys Targaryen à la place d'Emilia Clarke

S’il paraît impossible aujourd’hui d’imaginer une autre comédienne qu’Emilia Clarke pour incarner le rôle de Daenerys Targaryen dans «Game of Thrones», c’est pourtant Tamzin Merchant (Carnival Row) qui était le premier choix de la production. Avant que le sort n’en décide autrement.

Un personnage iconique. Emilia Clarke restera à jamais l’interprète de Daenerys Targaryen dans le cœur des fans de «Game of Thrones». Et sa performance à l’écran aura largement participé au succès de la série tout au long des 8 saisons que compte la série. La comédienne de 36 ans n’était toutefois pas le premier choix de la production. L'épisode pilote de la fiction – célèbre pour avoir largement déçu les patrons de la chaîne américaine HBO et poussé une partie du casting à s’interroger sur le bien-fondé de leur participation à la série – voyait l’actrice Tamzin Merchant (Les Tudors, Carnival Row, etc.) incarner la Mère des Dragons.

Elle ne sera toutefois pas retenue pour le rôle, et ce pour différentes raisons. Il y aura, pour commencer, le tournage de la scène du rapport sexuel entre Daenerys Targaryen et Khal Drogo – incarné par Jason Momoa – qui laissera entrevoir un manque évident d’alchimie à l’écran.

Un constat d’autant plus difficile à faire que Tamzin Merchant avait été parfaite jusqu’au tournage de cette scène, se souvient Nina Gold, directrice du casting de la série. «C’est terrible de décevoir… c’est dur d’avoir l’impression de laisser tomber les autres… c’est compliqué. C’est difficile mais nous nous devons faire le bon choix», confiait-elle au site américaine de Vanity Fair en juillet 2017 en évoquant la décision de re-caster le rôle de Daenerys Targaryen, mais aussi celui de Catelyn Stark (incarnée par Jennifer Ehle dans le piote, et finalement confiée à Michelle Fairley).

Un manque d’envie

Dans un entretien avec le site EW.com en janvier 2021, Tamzin Merchant avait abordé le sujet de manière tout à fait sereine. La comédienne révélant que le rôle lui a été retiré avec son accord, et qu’elle s'était sentie soulagée de ne pas avoir à incarner Daenerys Targaryen dans la série. «Je me suis retrouvée nue et effrayée au Maroc, montant sur un cheval qui était manifestement beaucoup plus excité que moi d’être ici», commence-t-elle, faisant référence à cette histoire devenue célèbre du cheval qui aurait montré des signes d’excitation manifestes pendant le tournage de la scène de sexe entre Daenerys et Khal Drogo.

«Si je ressens dans mon fort intérieur que ce n’est pas une histoire que je suis impatiente de raconter, alors je ne devrais pas me forcer à me motiver juste parce que les gens autour de moi voudraient que je le sois», poursuivait-elle. De son côté, a contrario, Emilia Clarke était surexcitée à l’idée d’obtenir le rôle, et n’a pas hésité à tout donner quand l’opportunité s’est présentée à elle. Au point de changer la dynamique sur le plateau de tournage du tout au tout. «Quand Emilia est arrivée, c’est là que tout à commencer à prendre du sens pour moi», a confié Jason Momoa dans le livre sur les coulisses de la série «Fire Cannot Kill a Dragon : Game of Thrones and the Untold Story of the Epic Series».

Autre détail amusant, Nina Gold précise que la personnalité d’Emilia Clarke, et sa capacité à faire rire les autres – comme lors de son audition où elle s’est lancée dans une danse robotique aussi maladroite qu'hilarante – a également joué en sa faveur au moment où il devenait évident que Tamzin Merchant ne ferait pas l'affaire. «C’est drôle, c’est une respiration bienvenue quand cela arrive. Il y avait tellement de chose difficile à gérer sur ‘Game of Thrones’ que cela faisait du bien de rire à ce moment», a-t-elle expliqué à Vanity Fair.