Victoria Beckham partage des images et vidéos inédites de son fils Roméo pour ses 21 ans

A l’occasion des 21 ans de son fils Roméo, Victoria Beckham lui adresse un tendre message et dévoile une foule d'images et vidéos piochées dans l’album familial.

Pas peu fière. Victoria Beckham a célébré, ce vendredi 1er septembre sur son compte Instagram, le 21e anniversaire de son fils Roméo. Et l’ex-Spice Girl n'a pas fait les choses à moitié. Pour l’occasion, l’épouse de David Beckham a fouillé dans la photothèque familiale et signe un diaporama truffé d'images et de vidéos inédites de son fils footballeur et mannequin.

Des clichés et des séquences le mettant en scène à toutes les étapes de sa vie et dans toutes les situations, des plus sportives aux plus cocasses. Bébé en culotte courte, enfant au sourire enjôleur, adolescent en train de se raser, sur un tatami ou sur un terrain de foot marchant dans les pas de son célèbre papa, en famille, en vacances... le jeune homme, qui a rejoint l'équipe B du Brentford FC au début de l’année, est pris sous toutes les coutures.

La styliste a accompagné cette série de clichés d’un affectueux message. «Joyeux anniversaire Romeo Beckham…. L'âme la plus douce, la plus gentille et la plus généreuse. Nous sommes si fiers de toi et nous t'aimons plus que les mots ne peuvent l’exprimer, tu es notre tout», a noté la mère de famille de 49 ans.

Reprenant lui aussi ce montage, David Beckham s'est également saisi des réseaux pour s'adresser à son fils. «Joyeux 21e anniversaire à mon petit homme. Papa est si fier de la personne que tu es devenu, gentil, généreux et passionné par ce que tu aimes, continue d'être toi et rêve grand», a publié l'ex-champion.

Roméo est le deuxième enfant de Victoria et David Beckham, ensemble depuis vingt-cinq ans. Il a pour frère aîné Brooklyn Beckham, 24 ans, ainsi qu'un frère et une sœur plus jeunes : Cruz, 18 ans, et Harper, 12 ans, la benjamine de la famille.