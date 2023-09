Les 10 meilleures séries de science-fiction à voir selon le vote des téléspectateurs sur Allocine

Genre particulièrement apprécié des mordus de série télévisée, la science-fiction se décline sous de nombreuses formes sur le petit écran. Voici la liste des 10 séries de science-fiction les mieux notées sur le site Allociné.

Dark

Pépite d’origine allemande, «Dark» a été lancée en 2017 sur Netflix où elle s’est rapidement imposée comme une des fictions incontournables de la plate-forme de streaming. L’histoire, complexe et addictive, suit l’histoire de Jonas, un adolescent habitant une petite ville située près d’une centrale nucléaire dont le père s’est suicidé. La disparition mystérieuse d’un garçon de 11 ans va plonger quatre familles dans une quête éperdue pour trouver des réponses. Un récit décliné en trois saisons avec un final à couper le souffle.

Westworld

Récemment arrêté par la chaîne américaine HBO après 4 saisons diffusées, «Westworld» plongeait les téléspectateurs dans un parc d’attractions futuristes peuplé d’androïdes composés de différents univers – far west, japon médiéval, etc. – où de riches clients viennent assouvir leurs désirs les plus fous. Sans jamais subir les conséquences de leurs actes. Jusqu’au jour où une mise à jour des robots rend leurs comportements imprévisibles. Voir menaçants.

Orphan Black

Lancée en 2013 simultanément sur la chaîne canadienne Space et BBC America, «Orphan Black» suit l’histoire d’une femme, Sarah, témoin du suicide d’une détective qui lui ressemble trait pour trait. Elle décide alors de s’emparer de son identité, et d’effacer sa propre existence. Les choses se compliquent quand elle comprend qu’il s’agissait d’un clone, et que celui-ci était loin d’être le seul en «activité». Reste à Sarah d’en apprendre plus sur leur origine, et la raison de leur existence. La série compte 5 saisons au total.

Love, Death + Robots

Série animée d’anthologie lancée en 2019 sur Netflix, avec la présence de David Ficher à la production, et dont la quatrième saison devrait arrivée «prochainement», «Love, Death + Robots» raconte différentes histoires adaptées de nouvelles d’auteurs de science-fiction (majoritairement). Une réussite.

The Boys

Adaptation par Erik Kripke de la bande dessinée éponyme de garth Ennis et Darick Robertson lancée en 2019 sur Amazon Prime Video, «The Boys» s’est rapidement imposée comme une des séries les plus délirantes avec ses histoires de superhéros loin d’être exemplaires – voir carrément psychopathes – poursuivis par un homme, Billy Butcher, et sa bande composée de différents humains ayant tous eu une expérience désagréable avec ces êtres surpuissants servant les intérêts d’une société avide de pouvoir baptisée Vought. La diffusion est toujours en cours.

The Expanse

Adaptation des romans éponymes de James S.A. Corey déclinée sur 6 saisons, «The Expanse» démarre son histoire au 23e siècle, au moment où l’humanité a réussi à coloniser le système solaire, et que la Terre est dirigée par les Nations Unies. Tandis que Mars est désormais une colonie indépendante. Un troisième acteur, connu sous le nom du mouvement indépendantiste de l’Alliance des Planètes Extérieures (APE) – qui réunit les colonies situées dans la ceinture d’astéroïdes – est également au cœur de l’intrigue qui débute par un attentat. Un événement qui va exacerber les tensions et menacer la paix dans le système solaire, ainsi que la survie de l’humanité. La série s’est terminée avec la diffusion de la saison 6 en 2022.

Cyberpunk : Edgerunners

Lancée en septembre 2022 sur Netflix, « Cyberpunk : Edgerunners» est une série d’animation centrée sur l’histoire d’un étudiant, David Martinez, qui tente tant bien que mal de suivre de suivre des études malgré ses problèmes financiers. Incapable de financer la mise à jour des logiciels nécessaires pour assurer son avenir dans un ville obsédée par les nouvelles technologies et les modifications corporelles, et suite à la mort de sa mère, le jeune homme prend la décision de devenir un edgerunner – un mercenaire hors-la-loi connu sous le nom de cyberpunk.

Black Mirror

En 2011, Charlie Brooker créait «Balck Mirror», une série d’anthologie diffusée sur la chaîne britannique Channel 4 avec une première saison composée de 3 épisodes seulement (4 pour la deuxième), mais dont le retentissement a été fulgurant. Il y traite, de manière habile et satirique, de la place toujours plus grandes des nouvelles technologies dans notre quotidien. Et les dérives auxquelles elles peuvent conduire. Si elle a un peu perdu de son authenticité depuis sa migration sur Netflix en 2015, «Black Mirror» reste un bijou de science-fiction.

Rick & Morty

Lancée en 2013 sur Cartoon Network, «Rick & Morty» s’est rapidement imposée comme une des séries d’animation incontournables de ces dernières années. On y suit les aventures de Morty et de son grand-père, Rick Sanchez, un scientifique alcoolique capable de voyager à travers les dimensions où ils partagent, ensemble, des aventures complètement loufoques. Une fiction à la fois drôle et inventive devenue un monument de la télévision et de la science-fiction.

Arcane

Série animée qui se déroule dans l'univers du jeu vidéo «League of Legends» lancée en novembre 2021 sur Netflix, «Arcane» est une des séries les mieux notées par les téléspectateurs de manière générale (et pas uniquement en science-fiction) toutes plate-formes confondues. Elle raconte principalement l'histoire de deux sœurs, Vi et Powder, championnes de villes jumelles, mais rivales, qui vont se livrer à une guerre de technologies magiques pour faire gagner leur camp. Attendue en 2023, la saison 2 a finalement été repoussée dans le courant de l’année 2024.