The Crown : on a la confirmation qu'un mariage sera célébré dans la saison 6

La sixième et ultime saison de «The Crown» mettra en scène la célébration des noces du prince Charles avec Camilla Parker Bowles en 2005 dans les derniers épisodes. Les fans assisteront également à la rencontre entre le prince William et Kate Middleton.

Tristesse et célébration. La saison 6 de «The Crown», qui sera la dernière, s’annonce particulièrement intense émotionnellement. Dans un message publié sur X/Twitter, Netflix a confirmé qu’un mariage serait célébré dans les derniers épisodes de ce sixième chapitre, celui du prince Charles et de Camille Parker Bowles organisé à la chapelle Saint-Georges de Windsor, le 9 avril 2005. Un événement historique d'ampleur puisque cela fit de lui le premier membre de la famille royale à se marier lors d’une cérémonie civile au Royaume-Uni.

After six seasons, seven years and three casts, @TheCrownNetflix comes to an end later this year.





We’ll be back with more soon, but here’s a hint at what’s to come in our final season. pic.twitter.com/zHbeqEqqWv

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 4, 2023