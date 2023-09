Loki : un voyage à travers le temps dans le nouveau teaser de la saison 2 (SPOILERS)

Considérée comme une des meilleures séries développées sur Disney+ par Marvel Studios, «Loki» vient de dévoiler un nouveau teaser dans lequel le frère de Thor se retrouve prisonnier d’une boucle spatio-temporelle. Lancement prévu le 6 octobre prochain.

L’optimisme est de rigueur. Un peu plus de deux ans après une saison 1 largement plébiscitée par les fans et la critique, «Loki» se prépare à faire son retour le 6 octobre prochain sur Disney+ avec un deuxième chapitre composé de six épisodes inédits.

Le nouveau teaser publié par les studios Marvel permet de retrouver Tom Hiddleston dans la peau du frère maléfique de Thor qui, après avoir vaincu Kang le conquérant, comprend les variations de ce super-vilain surpuissant menacent l’intégralité du multivers.

Loki ne sera pas seul dans cette lutte, puisqu’on retrouvera Owen Wilson dans la peau de Mobius, l’agent de la Time Variance Authority (Autorité des Variations Temporelles) – la TVA – qui lui avait déjà prêté main forte dans la saison 1. Les téléspectateurs se réjouiront de découvrir Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at once) au casting sous les traits d’Ouroboros, surnommé OB, un technicien de la TVA. Il retrouvera également Sylvie, qui l’avait trahi à la fin du premier chapitre, pour des retrouvailles tendues.

Le teaser voit Loki face à un problème de taille. Cette version de lui-même aimerait prévenir le reste de l’univers de l’existence et de la menace représentée par Kang. Mais il semble pris au piège d’une boucle spatio-temporelle instable qui le fait voyager dans le passé, le présent et le futur, l’empêchant de rejoindre les bureaux de la TVA.

On sait grâce à «Ant-Man and The Wasp : Quantumania» que Kang le conquérant est une menace redoutable. Et qu’il affrontera prochainement la bande de super-héros dans «Avengers : The Kang Dynasty». Ce qui rend la saison 2 de «Loki» encore plus captivante.