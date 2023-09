Grève des acteurs à Hollywood : Aaron Paul de «Breaking Bad» scandalisé de ne pas toucher de royalties

Alors que les grèves des acteurs et des scénaristes continuent de mettre Hollywood à l'arrêt, l'acteur qui incarne Jesse Pinkman dans la série «Breaking Bad» a poussé un coup de gueule pour que les plates-formes de streaming rétribuent les artistes quand elles rediffusent une oeuvre.

Co-star de «Breaking Bad», Aaron Paul a rejoint la grogne des acteurs actuellement en grève à Hollywood. Dans une vidéo d’Entertainment Tonight Canada, l’acteur s'est montré scandalisé de ne pas toucher un seul petit dollar pour la (re)diffusion de Breaking Bad sur Netflix. Comme les autres grévistes, il réclame que les services de streaming versent des royalties aux artistes.

Aaron Paul revealed that he earns $0 in residuals from streaming despite BREAKING BAD doing constant numbers for streamers. "I don't get a piece from Netflix on BREAKING BAD to be totally honest and that's insane to me." #AMPTP pic.twitter.com/iqiz2yVy50

— Todd Spence (@Todd_Spence) September 4, 2023