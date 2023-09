Coupe du monde de Rugby 2023 : Kate et William félicitent les équipes d'Angleterre et du Pays de Galles

Présents en France, ce week-end, pour assister aux matchs de l’Angleterre et du Pays de Galles, Kate et William ont chaleureusement félicité les joueurs après leur victoire.

Fiers de leurs équipes. Alors que le coup d’envoi de la coupe du monde de rugby a été donné vendredi soir, le couple royal n’a pas manqué de féliciter les équipes d’Angleterre et du Pays de Galles respectivement victorieuses, ce week-end, de l’Argentine et des Fidji. Sur les réseaux, le prince et la princesse de Galles ont pris la plume pour saluer le démarrage de ces deux équipes dans la compétition.

«Bravo @EnglandRugby ! Un bon début de tournoi et j'ai donc hâte de suivre votre progression», a réagi hier le couple sur son compte officiel, partageant des photographies de la princesse dans les vestiaires à l’issue du match Angleterre-Argentine. En début de matinée ce lundi 11 septembre, c’est l’équipe du Pays de Galles qui a reçu les compliments des parents de George, Charlotte et Louis. «Félicitations pour ce début réussi, Welsh Rugby Union», a posté le couple. Un message partagé en anglais et en gallois, accompagné cette fois de clichés du Prince William.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 11, 2023

Well done @EnglandRugby! A great start to the tournament and so looking forward to following your progress in #RWC2023 pic.twitter.com/tBu3WtUtjQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2023