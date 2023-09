Kylie Jenner et Timothée Chalamet ne se lâchent plus et font une nouvelle apparition à l'US Open

Timothée Chalamet et Kylie Jenner ont à nouveau été aperçus très proches lors de la finale de l’US Open, qui s'est tenue hier.

Ils ne se cachent plus. Après avoir été aperçus s’embrassant lors du concert de Beyoncé le 4 septembre dernier, confirmant les rumeurs autour de leur idylle, Timothée Chalamet et Kylie Jenner vivent désormais leur histoire au grand jour.

L’acteur, prochainement à l’affiche du film «Yonka», prévu en salles en décembre prochain, et la femme d’affaire sont à nouveau apparus très proches lors de la finale de l’US Open, ce dimanche.

L’artiste de 27 ans et l’influenceuse de 26 ans, à la tête de sa marque de cosmétiques Kylie Cosmetics, ont multiplié les gestes tendres dans les tribunes, échangeant même un nouveau baiser en public.

More of Timothée Chalamet and Kylie Jenner at the US Open pic.twitter.com/NXjozfGYdn

— Timothée Chalamet Updates (@tchalametupdate) September 11, 2023