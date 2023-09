Le Prince Harry perd une séance de tirs au but contre un ministre allemand

Le Prince Harry a perdu une séance de tirs au but contre le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors de l'inauguration des Jeux Invictus, à Düsseldorf.

A l'occasion de l'inauguration des Jeux Invictus, une compétition internationale pour les soldats blessés, à Düsseldorf, le prince Harry s'est essayé à une séance de tir au but samedi soir. Celle-ci a eu lieu non pas sur un terrain, mais sur un plateau, dans l'émission Die Aktuelle Sportstudio de la télévision publique allemande ZDF.

Plus précisément, les cages étaient représentées par un écran quadrillé avec deux ronds noirs que les joueurs devaient viser pour remporter un point. Et au cours du programme, le Duc de Sussex a dû notamment affronter le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

Malheureusement, Harry n'est pas parvenu à marquer, malgré six tentatives, tandis que Boris Pistorius, ancien ministre des sports de l'État allemand de Basse-Saxe (nord), a visé correctement à deux reprises.

Watch Prince Harry lose football shootout on telly to German defence minister Boris Pistorius for Invictus Games. As Gary Lineker once famously said… “Football is a simple game - 22 men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win." pic.twitter.com/ZWqL1vTj66

— Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) September 10, 2023