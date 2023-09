«Arabesque» : la série policière bientôt adaptée au cinéma

La série télévisée «Arabesque», qui met en scène Jessica Fletcher, va être adaptée sur grand écran.

Série phare des années 1980, «Arabesque» va faire l’objet d’une adaptation cinématographique par Universal Pictures. L’écriture du film a été confiée à Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo, les scénaristes de «Dumb Money», qui sortira en novembre.

Selon le site Variety, le duo n’a pas terminé l’écriture du scénario et il continuera à travailler dessus une fois que la grève prendra fin et qu’un accord sera trouvé entre les studios et les scénaristes hollywoodiens.

Diffusé entre 1984 et 1996 sur CBS, le programme était porté par l’actrice Angela Lansbury, décédée l’année dernière à l’âge de 96 ans. Son rôle dans cette série lui avait permis de remporter quatre Golden Globes sur les six qu'elle a reçus au cours de sa carrière.

Pour l’heure, on ignore le nom du réalisateur et celui de l'actrice préssentie pour incarner le rôle de Jessica Fletcher, ancienne professeur d'anglais devenue auteure, et qui, à ses heures perdues, joue au détective et résout des affaires criminelles.