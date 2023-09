Charlène de Monaco : «Je me sens en pleine forme», confie la princesse au sujet de sa guérison

La princesse Charlène de Monaco est revenue sur son état de santé dans une interview accordée à Monaco-Matin, et assure se sentir «heureuse et sereine».

Charlène de Monaco va bien. C’est ce qu’a fait savoir la princesse à l’occasion d’un récent entretien donné à Monaco-Matin, en début de semaine. «Aujourd’hui je me sens en pleine forme, heureuse et sereine», a expliqué l’épouse du prince Albert, après avoir traversé une période difficile et subi plusieurs opérations en Afrique du sud, son pays d’origine, en raison d’une infection ORL qui a tenu Charlène de Monaco loin du Rocher et de sa famille durant plus de six mois en 2021.

Une princesse encore privée de sport

De l’histoire ancienne désormais pour l’ancienne athlète olympique de 45 ans, qui aspire dorénavant à reprendre une activité sportive dont elle semble encore privée. «J’espère pouvoir reprendre prochainement le sport», a souligné cette dernière. «Je marche régulièrement mais j’aimerais me remettre à l’entraînement de natation pour recouvrer un peu plus d’énergie et me sentir plus forte», poursuit celle qui a définitivement repris du service sur le Rocher.

Présidente de la SPA Monaco, elle inaugurera notamment un nouveau refuge en 2024, sans compter que Charlène de Monaco profite également de ses enfants, Jacques et Gabriella, dont elle a été longuement séparée lors de son séjour prolongé en Afrique du Sud.

La princesse a ainsi fait quelques confidences sur la rentrée en CE2 de ses jumeaux, qui «pour la première fois ne seront pas dans la même classe». Une situation que la mère de famille voit d’un bon œil. «C’est un grand pas pour eux et cela me semble bien», a précisé la princesse qui, plus que tout, semble vouloir permettre à ses jumeaux âgés de 9 ans, de «vivre comme n’importe quel autre enfant de leur âge».