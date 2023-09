Pierre Niney : le coup de gueule de l'acteur sur les services publics dans «En Aparté» sur Canal+

Invité dans l’émission «En Aparté» ce mardi 12 septembre, Pierre Niney a pris la défense des services publics en France, en partageant son expérience auprès de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour le film «Sauver ou prérir» de 2018.

Les mots du cœur. Actuellement à l’affiche du dernier film de Michel Gondry, «Le livres des solutions», Pierre Niney a profité de son passage dans l’émission «En Aparté» sur Canal+ pour délivrer un plaidoyer en faveur des services publics français, et dénoncer le cruel manque de moyens mis à disposition de ceux qui y travaillent. Une prise de parole en réaction à la diffusion des images de «Sauver ou périr», film sorti en 2018 qu’il a préparé auprès de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

«Cette expérience a été franchement transformative pour moi. Passer ce temps avec la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, découvrir leur quotidien à Paris, les accidents auxquels ils sont confrontés, les suicides, les gens qui vont mal, qui ont mal… La devise des sapeurs-pompiers : ‘Je ne vais pas te demander d’où tu viens, je ne vais pas te demander ce que tu fais, je ne vais pas te demander ta religion… Si je te demande pourquoi tu as mal c’est simplement pour mieux te soigner’. C’est évidemment un humanisme qui est louable, magnifique», dit-il. Avant de pointer du doigt leurs conditions de travail.

Aucun moyen dans les services publics

«Ce que je retiens quand même beaucoup aussi de ‘Sauver ou périr’, c'est à quel point il n'y a aucun moyen dans les services publics. Ils n'ont pas les moyens de travailler les pompiers, et ça m'a choqué, vraiment. lls sont mal payés, ils font beaucoup d'heures, ils travaillent dans des conditions dangereuses. (…) Les sapeurs-pompiers de Paris, l'hôpital public, l'Éducation nationale, ce sont ces gens-là qui devraient être les mieux lotis parce qu'ils font des choses tellement vitales, importantes. Tant qu'ils ne seront pas payés comme des gens essentiels, tant qu'ils n'auront pas des moyens et tant qu'on entendra des : 'Est-ce qu'il ne faut pas privatiser quand même ?' ce sera toujours un problème», poursuit-il.

Un message salué par Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France sur X/Twitter.

Tout simplement merci @pierreniney.



Votre talent éclabousse de reconnaissances et de louanges, ces femmes et ces hommes qui œuvrent au quotidien pour la santé, le secours, la sécurité et l’éducation de tous. https://t.co/xF1dSqLmht — Porte-parole des sapeurs-pompiers de France (@EBrocardi) September 12, 2023

