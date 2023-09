Stranger Things, saison 5 : Shawn Levy promet un final digne des plus grandes productions hollywoodiennes

Le producteur Shawn Levy affirme que les moyens mis en œuvre pour la réalisation de la saison 5 de «Stranger Things» seront comparables aux blockbusters hollywoodiens, avec un dernier épisode d’une durée proche des deux heures et demi.

Une fin explosive. Dans un entretien avec l’édition britannique du site Total Films, Shawn Levy a confirmé que la saison 5 de «Stranger Things» n’avait rien de comparable avec la précédente pour ce qui est des moyens déployés par la production. «D’aucune manière cela est comparable avec la saison 4, aussi bien dans la profondeur que dans l’échelle de la production. C’est une histoire cinématique majeure qui s’avère être appelée une série télévisée. Mais ‘Stranger Things 5’ est aussi massif que n’importe quel blockbuster que vous avez pu voir», dit-il.

On sait déjà que l’ultime épisode de la saison 5, qui en comptera 8 au total, affichera une durée de près de deux heures et demi. «Aussi important que soit le surnaturel dans la série, nous avons ces personnages qui sont encore en vie. C’est primordial que nous parvenions à une conclusion de l’arc de ces personnages que nous suivons depuis la saison 1. Notre mission est de parvenir à conclure ces histoires en les rattachant entre elles, et en faisant notre grande révélation à la fin», avait expliqué Matt Duffer en novembre dernier.

Invité du podcast «Happy Sad Confused» le mois dernier, David Harbour a affirmé savoir comment les frères Duffer comptaient conclure la série, et que cette dernière saison serait émotionnellement intense. «Je sais comment ça se termine, et c’est très très émouvant. C’est le terme que j’emploierais. C’est une sacrée entreprise aussi. Je veux dire, toutes ces pièces et ces détails dans le script deviennent plus importants que tout ce que nous avons pu faire par le passé», avait-il confié.