Top Chef : l'ex-juré Jean-François Piège se montre sans pitié au sujet de la nouvelle formule de l'émission

Chef emblématique de l’émission «Top Chef» dès son lancement sur M6, et pendant dix saisons, Jean-François Piège n’a pas mâché ses mots pour parler de l’évolution du concours culinaire devenue, selon lui, «un endroit où on vient se montrer».

Des paroles pimentées. Invité sur le plateau du «Buzz TV» du magazine TV Mag, Jean-François Piège ne s’est pas montré particulièrement tendre avec «Top Chef», l’émission culinaire de M6 à laquelle il a participé en tant que juré dès son lancement, et pendant 10 saisons consécutives. Le chef étoilé, qui a quitté le programme en 2019, assure ne jamais avoir fait le spectacle à l’antenne. Ce qui ne serait plus le cas aujourd’hui, le concours culinaire de M6 étant devenu «un endroit où on vient se montrer», et où la cuisine ne tiendrait plus le premier rôle.

«L'émission a évolué avant que je parte. J’adorais les débuts car il y avait une candeur touchante. Aujourd'hui, c'est devenu davantage un endroit où on vient se montrer. Mon idée, c'est que lorsqu'on regarde une émission de cuisine, on regarde de la cuisine et pas du spectacle. Je ne porte pas de jugement sur cette évolution mais je préférais les premières saisons», lance-t-il.

Jean-François Piège ne saurait toutefois se montrer ingrat envers «Top Chef» qui lui a permis d’être «dans le salon des gens en prime time chaque semaine pendant dix ans», comme il le précise lui-même. Et lui a ouvert les portes d’une nouvelle vie.

«Quand j'ai commencé, j'avais un seul restaurant et pas d'enfants. Depuis, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec mon épouse, j'ai ouvert des restaurants, je fais des livres, je communique sur les réseaux sociaux, j'ai deux enfants et je n'ai pas trouvé la recette pour allonger les journées de 24 heures. D’ailleurs, je suis parti avec l'une des meilleures audiences de l'histoire de l’émission. Partir au sommet, c'est pas mal, non ? C'était une belle étape dans ma vie mais je suis passé à autre chose», explique-t-il, écartant la possibilité d’un éventuel retour dans l’émission.