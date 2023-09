Lando : le projet de série sera finalement un film selon le frère de Donald Glover

Selon le site The Hollywood Reporter, Donald Glover et son frère, Stephen, ont choisi de transformer «Lando» - le projet de série en développement pour Disney+ - en un film. Celui-ci reste centré sur la jeunesse de Lando Calrissian, personnage incarné par Donald Glover dans «Solo : A Star Wars Story», en 2018.

Changement de plan. Quelques mois seulement après avoir annoncé le développement de la série «Lando» par Donald Glover et son frère, Stephen, le site américain The Hollywood Reporter confirme que c’est désormais un long métrage qui est en préparation chez Lucasfilm. Le scénario reste le même, à savoir une histoire centrée sur la jeunesse du contrebandier Lando Calrissian, que Donald Glover avait incarné dans «Solo : A Star Wars Story» en 2018.

Une information dévoilée hier par Stephen Glover dans le podcast Pablo Torres Finds Out. «Ce n’est même plus une série. L’idée est aujourd'hui de faire un film. En ce moment, à cause de la grève, c’est un véritable téléphone arabe, et c'est tout ce qu'on peut dire», a-t-il déclaré. Il s’est également exprimé sur le personnage que le deux frères souhaitent développer à l’écran.

«Lando est le charme incarné. C’est une sorte de non-conformiste, et je pense qu’il n’y en a plus beaucoup aujourd’hui. Il est difficile d’être un beau parleur de nos jours. Où est la limite ? C’est aussi là que réside le danger. Jusqu’où peux-tu t’approcher sans tomber ?», poursuit-il. En avril dernier, Donald Glover avait confié à GQ être impatient d’incarner à nouveau le personnage. «J'adorerais jouer à nouveau Lando. C’est amusant d’être lui. Il faut simplement que ce soit fait de la bonne manière et je pense que ça pourrait l’être. Lando est définitivement quelqu'un avec qui j'aimerais passer du temps», avait-il précisé.