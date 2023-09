American Horror Story, saison 12 : Kim Kardashian, Cara Delevingne, Emma Roberts... Voici le guide des personnages de la série événement

Intitulée «Delicate», la saison 12 d’«American Horror Story» sera à découvrir «à l’heure US» sur Canal+ à 22h55, à partir du 22 septembre. Et voici le guide des rôles incarnés par Emma Roberts, Kim Kardashian, Cara Delevingne, Matt Czurchry, et Michaela Jaé Rodriguez.

L’attente est colossale. C’est dans la saison 12 d’«American Horror Story» – à découvrir «à l’heure US» sur Canal+ à 22h55, à partir du 22 septembre – que Kim Kardashian tiendra, pour la première fois de sa carrière, un rôle de premier plan dans une fiction. Et pas n’importe laquelle, puisque la création de Ryan Murphy et Brad Falchuk s’est imposée au fil des années comme une série de référence sur le petit écran.

La jeune femme de 42 ans y donnera la réplique à Emma Roberts, mais aussi à Cara Delevingne, Matt Czurchry, et Michaela Jaé Rodriguez. Quels seront les rôles des uns et des autres dans cette saison 12 baptisée «Delicate», qui suivra une actrice tentant de fonder une famille à tout prix ? Voici le guide des principaux personnages :

Emma Roberts – Anna Victoria Alcott

Emma Roberts, une régulière d’«American Horror Story» depuis 2013, jouera le rôle d’Anna Alcott, une star du cinéma incontournable à Hollywood. Si la jeune femme semble comblée, devenir mère devient une priorité dans sa vie. Elle et son compagnon s’embarquent dès lors dans un périple médical pour tenter une fécondation, qui se termine malheureusement par une fausse-couche. Anna garde toutefois des sensations de femme enceinte, et se retrouve aux prises avec des phénomènes étranges. Alors qu’elle est persuadée que quelque chose, ou quelqu’un, tente de saboter sa grossesse, son entourage persiste à affirmer que ses visions et hallucinations ne sont que les effets indésirables de son traitement.

Kim Kardashian – Siobhan Walsh

Kim Kardashian incarne Siobhan Walsh, la meilleure amie d’Anne. Et sa confidente. Contrairement à Anne, qui paraît anxieuse et tourmentée, Siobhan affiche une attitude positive et réfléchie, et tente de s’imposer comme une présence stabilisatrice auprès de la comédienne dont la vie ne cesse de se complexifier. La bande-annonce laisse toutefois entendre que cette générosité pourrait ne pas être si désintéressée que cela, et qu’elle pourrait être en possession de secrets potentiellement explosifs.

Cara Delevingne – Meg

La bande-annonce montre Meg comme faisant partie du personnel médical, et possiblement comme le membre d’un culte agissant pour faire de la vie d’Anna un véritable cauchemar. L’ancienne reine des podiums laisse entrevoir, en quelques secondes, le côté sinistre de son personnage. Un rôle cousu main pour celle qui a brillé au générique de la série «Carnival Row», avec Orlando Bloom.

Matt Czurchry – Dexter Harding

Matt Czurchry incarne l’époux, Dexter Harding. Un homme qui paraît à l’écoute de sa femme, et soucieux de son bien-être au moment où ils tentent de fonder une famille ensemble.

Toutefois, à partir du moment où Anna est victime d’hallucinations, il est prompt à présenter son traitement médicamenteux comme la seule et unique explication rationnelle. Sa voix de velour ne fait qu’ajouter à la suspicion générale autour de son personnage.

Michaela Jaé Rodriguez – Talia Donovan

Connue pour le rôle de Blanca Rodiguez-Evangelista dans la série «Pose», Michaela Jaé Rodriguez joue une employée travaillant pour le cabinet médical où Anna et son mari viennent réaliser leur fécondation in vitro dans l’espoir d’avoir un enfant. Une clinique privée qui semble être le point de départ du cauchemar que s’apprête à vivre Anna.