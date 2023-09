«Les Supermodels» : Linda, Cindy, Naomi, Christy… Qui sont les top models stars de la nouvelle série AppleTV+ ?

Icônes de la mode et même symboles de toute une époque, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, et Christy Turlington, dévoilent les coulisses des podiums et de leurs images sur papier glacé dans la série d'AppleTV+ «Les Supermodels».

Les Quatre Fantastiques. Elles ont défilé pour les plus grands créateurs, incarné les plus grandes marques et été immortalisées par les plus grands photographes. La série documentaire «Supermodels», à découvrir sur AppleTV+ à partir du 20 septembre, revient sur les carrières de quatre mannequins-stars des années 1990.

Toutes issues d'un milieu modeste et au fil du temps unies les unes aux autres par une indéfectible amitié, elles y retracent leurs trajectoires vers la gloire et révèlent le regard qu'elles portent sur l'industrie de la mode, sa part de rêve, mais aussi sa part d'ombre entre diktats de la maigreur, addictions, racisme ou encore harcèlement.

Linda Evangelista

Retirée loin des objectifs depuis les graves problèmes de santé qu’elle a traversés ces dernières années, Linda Evangelista, 58 ans, a accepté de revenir sous le feu des projecteurs en ce mois de septembre 2023. En 2021, elle avait expliqué comment un traitement de CoolSculpting (traitement esthétique censé détruire la graisse par le froid) l’avait laissée «déformée de manière permanente». Maman d’un garçon (né de ses fugaces amours avec François-Henri Pinault), elle vient de révéler avoir en outre affronté deux cancers du sein. La Canadienne, que l’on connaît notamment pour avoir été l’égérie de Revlon et de Versace, était devenue internationalement connue en 1987 en faisant la couverture de Vogue. Surnommée le caméléon pour ses nombreux changements d’apparence (en particulier au niveau capilaire), elle avait notamment, avec ses collègues Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington et Tatjana Patitz (décédée à 56 ans le 11 janvier dernier), fait la célèbre couverture du British Vogue en janvier 1990. Ce groupe de top models avait ensuite été choisi pour apparaître à nouveau dans le clip réalisé par David Fincher qui deviendra culte, «Freedom !», du chanteur George Michael.

Evangelista, Campbell et Turlington étaient régulièrement engagées en trio et ont un temps été surnommées «la Sainte Trinité». Leurs prestations s'arrachaient à prix d'or. C'est d'ailleurs à Linda Evangelista que l'on doit la célèbre réplique (qu'elle regrette) sur leur succès phénoménal : «On ne se réveille pas pour moins de 10.000 dollars par jour !»

Naomi Campbell

Découverte à l’âge de 15 ans alors qu’elle faisait du shopping à Londres et venue à 16 ans à Paris pour défiler pour Azzedine Alaïa - le créateur franco-tunisien décédé en 2017 qu'elle appelait son «papa» - la Britannique de 53 ans, qui a annoncé être devenue maman en 2021 puis de nouveau en 2023 (sans préciser si elle avait fait appel à une mère porteuse), continue toujours les défilés, comme récemment pour Valentino. Dans Vogue UK cet été, celle qui restera à jamais l'une des premières top models noirs à avoir fait la couverture des plus prestigieux magazines, a tenu à évoquer le racisme dont elle a été victime dans l'industrie de la mode. «Pourquoi alors que je faisais le même travail que mes collègues je devais gagner moins d’argent ? Pourquoi étais-je destinée aux shows et pas aux publicités ?», se révoltait-elle à l'époque. Des injustices qui ont un jour poussé ses amies à refuser de défiler sans elle, ou Yves Saint-Laurent à menacer de retirer ses pubs pour l'imposer en couverture de l'édition française de Vogue.

Christy Turlington

Eternel visage du parfum «Eternity» de Calvin Klein, Christy Turlington, beauté d'origine californienne repérée en 1983 par un photographe local quand elle avait 14 ans alors qu'elle montait à cheval avec sa sœur, affiche toujours aujourd’hui le doux sourire qui a fait sa légende. En 2019, après vingt-cinq années d'absence, elle avait signé son grand retour sur les podiums pour son ami Marc Jacobs. En ce mois de septembre 2023, la supermodel de 54 ans a de nouveau défilé, cette fois pour Ralph Lauren lors de la Fashion Week de New York. La maman d'une fille et d'un garçon (nés en 2003 et 2006 de ses amours avec l'acteur Edward Burns), dit accueillir le temps qui passe avec sérénité, et se montre opposée à toute chirurgie plastique, déclarant «admirer les femmes qui embrassent leur beauté naturelle». Prenant l’exemple de Jane Birkin «qui a vieilli à sa manière», elle revendique haut et fort être «l’un de ces visages».

Cindy Crawford

A 57 ans, et quant à elle mère de l'un des mannequins les plus populaires de la génération actuelle, à savoir Kaia Gerber, Cindy Crawford, qui a aussi eu un fils, Presley (qui accroche lui aussi très bien la lumière), est toujours considérée par beaucoup comme la «GOAT» (la meilleure de tous les temps) et multiplie les campagnes. Surfant sur la vague de la nostalgie, avec une pointe d'autodérision, elle a cet été accepté de détourner sa publicité emblématique pour Pepsi.

Présentée à ses débuts sous le nom de «Baby Gia» en référence à sa ressemblance avec la mannequin-star des années 1980 décédée à 26 ans Gia Carangi, Crawford a vu sa cote de popularité exploser avec la couverture pour le numéro d'août 1986 de Vogue. Elle avait en effet pris la décision de ne pas effacer son grain de beauté au-dessus de sa lèvre supérieure - ce que de nombreux professionnels de l'industrie considéraient comme un défaut - ouvrant ainsi une nouvelle voie.

Première top model moderne à faire la couverture nue de Playboy, elle avait aussi marqué les esprits avec son histoire d’amour avec l'acteur Richard Gere, avec qui elle s’était mariée à Las Vegas en 1991 avant de divorcer en 1994. Conquérante au défilé Vogue World aux côtés de ses amies ce 14 septembre à Londres, elle fait encore aujourd'hui perdurer le mythe.