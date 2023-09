Monaco : Gabriella et Jacques nettoient les rues avec leur père Albert

Albert de Monaco et ses deux enfants, Jacques et Gabriella, se sont retroussé les manches ce week-end, à l’occasion de la journée mondiale de nettoyage de la planète.

Pour la bonne cause. Une semaine après leur rentrée scolaire en CE2, Jacques et Gabriella ont fait une apparition publique ce samedi, dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage de la planète. En présence d'Albert de Monaco, les jumeaux ont ramassé les déchets dans les rues de la principauté.

Une initiative relayée par le Palais princier, qui a partagé plusieurs photographies de la famille à l’œuvre. Sur les clichés, on aperçoit notamment la princesse Gabriella, dotée d’une pince télescopique et de gants, ramassant consciencieusement un mégot au côté de son père et de son frère Jacques, tenant quant à eux de grands sacs-poubelle.

De quoi familiariser les deux enfants aux enjeux écologiques, alors que, comme le notait Charlène de Monaco dans une interview accordée la semaine dernière à Monaco Matin, «ils ont déjà conscience de leur rôle» dans la principauté, malgré leur jeune âge.

Charlène de Monaco absente

Une initiative à laquelle n'a pas participé Charlène de Monaco, retenue ailleurs. La mère de Jacques et Gabriella était en effet, ce samedi, à plusieurs milliers de kilomètres de sa famille pour une autre bonne cause.

L'épouse d'Albert de Monaco se trouvait dans son pays natal, l'Afrique du Sud, afin de donner le coup d'envoi d'une course caritative - le Waterbike challenge - au sein du complexe Sun City.

Tous les bénéfices seront distribués à l’organisation Lifesaving South Africa, «partenaire de la Fondation Princesse Charlène de Monaco en Afrique du Sud, pour le programme de l’apprentissage de la natation «Learn to swim», mais aussi en faveur d’un programme pour la préservation des rhinocéros et des espèces animales en voie de disparition», a par ailleurs noté le Palais sur les réseaux, dévoilant également des photographies.