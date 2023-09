Winning Time : le producteur regrette l’arrêt de la série sur les Lakers de Los Angeles

Lancée en mars 2022 sur la chaîne américaine HBO, la série «Winning Time», consacrée à l’épopée d’Earvin ‘Magic’ Johnson avec les Lakers de Los Angeles dans les années 1980 en NBA, a été annulée après deux saisons. Une décision regrettable, selon l'un des producteurs.

Un goût amer. La série «Winning Time», dont le coup d’envoi avait été donné en mars 2022 par la chaîne HBO, avait l’ambition de couvrir la décennie de domination des Lakers de Los Angeles sur la NBA dans les années 1980. Tout en couvrant la rivalité légendaire entre Earvin ‘Magic’ Johnson, le meneur de l’équipe californienne, et Larry Bird, l’ailier génial des Celtics de Boston. Deux saisons et une grève générale paralysant le tout Hollywood plus tard, HBO a décidé de mettre fin à l’aventure.

Une décision que le producteur Kevin Messick regrette dans un entretien accordé au site américain Vulture, assurant qu’il y avait encore beaucoup de choses à raconter. «Nous avons toujours considéré cette série d’une saison à l’autre. Avant que la grève ne soit lancée, nous avions entamé les discussions sur ce qui allait se passer dans la saison 3. Mais elles ont été interrompues, et la série a été arrêtée», explique-t-il.

Une saison 2 différente

Les téléspectateurs auront découvert le premier titre des Lakers en 1980 lors de la première année en NBA d’Earvin ‘Magic’ Johnson, sous le maillot des Lakers de Los Angeles dans la saison 1. La deuxième devait se terminer par leur défaite en finale contre leurs rivaux, les Celtics de Boston emmenés par Larry Bird. Les suivantes auraient traité de leur revanche en 1985, de la désillusion l’année suivante, suivi des deux titres consécutifs en 1987 et 1988.

Au lieu de cela, la saison 2 a été conclue sur un montage dévoilant le destin de chaque personnage. «Je ne pense pas qu’il y avait un nombre précis de saisons à faire, mais si vous lisez le livre de Jeff Pearlman (qui a inspiré la série, ndlr), et ceux qu’il a écrit sur l’histoire des Lakers, il y a définitivement d’autres récits à raconter», assure Kevin Messick.