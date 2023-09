«Percy Jackson et les Olympiens» : une aventure épique se prépare dans la bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce de la série «Percy Jackson et les Olympiens» vient d’être dévoilée par Disney+. Des images inédites qui laissent espérer 8 épisodes remplis d’action et de personnages fascinants.

L’excitation ne cesse de monter. Attendue pour être lancée le 20 décembre prochain sur Disney+, avec la mise en ligne de deux des 8 épisodes que comptent la série, «Percy Jackson et les Olympiens» vient de dévoiler des images inédites dans une nouvelle bande-annonce. Celle-ci permet d’en apprendre un peu plus sur les aventures que s’apprêtent à vivre le héros de l’œuvre littéraire de Rick Riordan (qui participe au développement de la série) et ses deux amis, Grover Underwood et Annabeth Chase.

Après un incident à l’école, Percy Jackson est informé par sa mère qu’il est un demi-dieu. Le garçon de 12 ans se retrouve dès lors envoyé dans le Camp des Sang-Mêlé où d’autres enfants comme lui suivent un enseignement pour apprendre à survivre et maîtriser leurs pouvoirs. C’est là qu’il apprend qu’il est le fils de Poseïdon, Dieu de la mer et des océans. Quand la foudre de Zeus disparaît, Percy est immédiatement soupçonné par ce dernier. Contraint de prouver son innocence, et dans l’espoir de calmer les tensions qui menacent la paix sur l’Olympe, le garçon et ses deux amis entreprennent un voyage périlleux à travers les États-Unis.

Déclinée en 8 épisodes, «Percy Jackson et les Olympiens», le jeune comédien Walker Scobell incarne le personnage de Percy Jackson, tandis qu’Aryan Simhadri sera Grover, et Leah Sava Jeffries jouera Annabeth. Le regretté Lance Reddick apparaîtra à l’écran sous les traits de Zeus, Lin-Manuel Miranda sera Hermès, Jay Duplass incarnera Hadès, Timothy Omundson sera Héphaïstos, et Toby Stephens jouera le rôle de Poseïdon.