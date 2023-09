«Victor Wembanyama, U1NIQUE» : un documentaire exceptionnel sur un joueur hors norme à découvrir sur CANAL+

Dans le documentaire «Victor Wembanyama, U1NIQUE», Marc Sauvourel et David Tiago Ribeiro proposent aux abonnés de CANAL+ de découvrir, le 8 octobre prochain, les coulisses d’une année passée auprès de celui qui est devenu le premier joueur français drafté en première position par une franchise NBA.

La tête dans les nuages. Le documentaire «Victor Wembanyama, U1NIQUE», qui sera à découvrir le 8 octobre prochain à partir de 21h sur CANAL+ ainsi que sur la plate-forme de streaming myCANAL, propose aux abonnés une plongée vertigineuse dans l’intimité du nouveau phénomène de la planète basket. Les réalisateurs Marc Sauvourel et David Tiago Ribeiro ont profité d’un accès sans précédent aux coulisses de celui qui est devenu, en juin dernier, le premier joueur français de l'histoire drafté en première position par une franchise NBA.

La saison prochaine, Victor Wembanyama évoluera sous le maillot des Spurs de San Antonio, dans la prestigieuse ligue américaine où il est présenté comme le jeune espoir le plus attendu de l’histoire depuis LeBron James en 2003. Mais avant cela, le pivot français aux mensurations exceptionnelles (2,24m) a dû se construire son propre chemin. De ses débuts en club, notamment à Nanterre, pendant sa jeunesse, jusqu’à sa dernière année dans l’effectif des Metropolitans 92, à Levallois, sous l’œil bienveillant – mais exigeant – de son coach, Vincent Collet, qui est également le sélectionneur de l’équipe de France, le documentaire donne la parole à ceux - coaches, préparateurs physiques, etc. - qui ont suivi son évolution au fil des ans.

Un talent générationnel

Tous expliquent pourquoi, au-delà de sa taille, Victor Wembanyama est un joueur unique en son genre, un talent générationnel qui, si sa santé lui permet, pourrait marquer durablement l’histoire de son sport. Les téléspectateurs découvrent également l’entourage du jeune homme, à commencer par sa famille, plus soudée que jamais autour de lui. Un soutien déterminant dans son parcours, et dans la construction de son mental à toute épreuve. Victor Wembanyama sait ce dont il est capable, et ne craint jamais de l’affirmer.

De nombreuses personnalités du basketball tricolore, notamment Tony Parker, quadruple champion NBA avec les Spurs de San Antonio en 2003, 2005, 2007, et 2014 (et qui vient de faire son entrée au Hall of Fame, une première pour un joueur français), ou encore Rudy Gobert, actuel pivot des Timberwolves de Minnesota, s’expriment sur son talent, et les attentes – «irréelles» selon Tony Parker – qui l’entourent au moment où il s’apprête à débuter sa carrière NBA.

À noter que dans la semaine du 1er au 8 octobre, CANAL+ fera vivre à ses abonnés cet événement «UN1QUE» avec plusieurs clin d’œil à Victor Wembanyama lors des différentes retransmissions sportives, notamment lors des matches de la Ligue des Champions. La diffusion du documentaire sera suivie d’un programme baptisé «Un1que, l'émission», à partir de 22h55.