Ciné+ : voici les meilleurs programmes du bouquet à voir en octobre

Programmations spéciales, soirées dédiées, films récents… Voici une sélection de ce que les chaînes Ciné+ proposeront tout au long du mois d’octobre.

Ça y est, la rentrée est derrière nous, les jours raccourcissent, le thermomètre redescend et, pour nombre d'entre nous, le moral avec... Pour se redonner du baume au cœur, rien de mieux que de se concocter un petit planning pour ne rien manquer des films à voir sur les chaînes Ciné+.

Sur Ciné+ Frisson, les fans d'ambiance Cyber réserveront leur soirée du 3 avec à partir de 20h50 «Matrix Resurrections», «Traque sur Internet» et «Ex Machina». Idem le 10, pour «Intraçable» et «Steve Jobs», ou encore le 24, pour «Firewall», «The Social Network», et «Hacker».

Sur Ciné+ Emotion, changement radical d'ambiance. Et pour cause, direction le Royaume-Uni à l’occasion du festival de Dinard (qui commence ce 27 septembre), avec le 8 «Les Heures Sombres» suivi de «Churchill», puis le 15 «The Duchess», le 22 «Confident Royal», et le 29 «Elizabeth».

Toujours sur Ciné+ Emotion, on note aussi déjà dans les tablettes une programmation 100% Halloween, le 31/10, avec «Coupez !», «Samhain», «Scream», et «See for Me». Pour continuer à se faire peur, les amateurs de sueurs froides auront rendez-vous sur MyCanal (où rappelons-le tous les films Ciné+ sont disponibles 24h/24) avec pourquoi pas «Bloodline», «Jack in the Box 2», «Parasomnie», «Mayhem» ou «Doghouse»...

Les cinéphiles comblés

Il sera aussi question de «grand frisson» - toutefois moins gore - du côté de Ciné+ Famiz, avec entre autres programmes à voir au long du mois d’octobre : «Chair de Poule» 1 et 2 (respectivement le 14 et le 21), «Les Animaux fantastiques : Le secret de Dumbledore» (le 28), et «Le Grimoire d’Arkandias» (le 29).

Les petits cinéphiles n'oublieront pas de mettre leur réveil à sonner les dimanches matins avec notamment au programme, à 8h30, «Lego Batman, le film» (le 1er), «Lego Ninjago, le film» (le 8), «Sonic 2» (le 14), et «Krypto et les Supers-Animaux» (le 29).

Les grands cinéphiles seront aussi servis avec, entres autres réjouissances, un cycle Greta Garbo sur Ciné+Classic et une soirée Nicolas Philibert le 23 avec «Sur l’Adamant», «Nicolas Philibert, Hasard et Nécessité», et bien sûr «Etre et avoir».

Enfin, sur Ciné+ Premier il ne leur faudra pas manquer le meilleur du cinéma récent avec «Le Secret de la Cité Perdue» (le 4), «La Ruse» (le 11), «La Nuit du 12» (le 18), et «Irréductibles» (le 30).

Au programme de la chaîne également, d’alléchantes soirées spéciales comme celle consacrée à François Civil le 16 avec «En Corps», «Mon Inconnue», «Ce qui nous lie» et «Frank». Impossible non plus de ne pas bloquer sa soirée du 10 pour la spéciale Charlize Theron avec «Mad Max : Fury Road», «Dark Places» et «Tully», tout comme celle du 17 pour une virée avec Ryan Gosling dans «Gangster Squad», «The Place Beyond The Pines», et «Crazy Stupid Love».