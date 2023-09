«Tapie» : tout savoir sur David Talbot, qui incarne le procureur Éric de Montgolfier dans la série

Dans l’épisode final de la série «Tapie» diffusée sur Netflix, David Talbot incarne de manière magistrale le procureur Éric de Montgolfier. Qui est ce comédien français qui donne la réplique à Laurent Lafitte ?

«Vous êtes un fouille-merde qui veut son heure de gloire et qui se dit que ce serait pas mal de se faire Tapie». Dans l’épisode final de la mini-série «Tapie», réalisée par Tristan Séguéla et Olivier Demangel, Laurent Lafitte, qui prête ses traits à l’homme d’affaires, ancien ministre et ex-président de l’OM décédé en 2021, s’en prend violemment au procureur Éric de Montgolfier. Un face-à-face d’une vingtaine de minutes qui a enthousiasmé les internautes et fait de cette scène l’une des plus mémorables du programme.

Pour incarner ce magistrat qui a poursuivi Bernard Tapie dans l’affaire «VA-OM» dans les années 1990, on découvre le talentueux David Talbot. Celui qui a été inscrit au cours Périmony, à Paris, connaît une belle carrière au théâtre, écrivant, jouant ou mettant en scène des pièces comme «Célibataires», «Madame Bovary», «Train-Train é pericoloso sporgersi», ou encore «Piège pour Cendrillon», adaptée du roman de Sébastien Japrisot.

A la télévision, David Talbot a participé à la saison 2 de «Dix pour cent» et «Scènes de ménage», diffusé sur M6. On l’a également aperçu dans les séries «Profilage» et «Julie Lescaut». Sur grand écran, l'acteur est apparu dans «Les visiteurs : les couloirs du temps» de Jean-Marie Poiré, «Trois fois rien» de Nadège Loiseau, et «Avant l’aurore» de Nathan Nicholovitch.