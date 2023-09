«Euphoria» : le créateur de la série révèle avoir tenté d'aider Angus Cloud avant son overdose

Dans un entretien accordé au site américaine People, Sam Levinson, le créateur de la série «Euphoria», a révélé avoir mis en place deux interventions afin de pousser Angus Cloud à suivre une cure de désintoxication. Le comédien de 25 ans est décédé d’une overdose fin juillet.

Un sentiment d’impuissance. Le créateur de la série «Euphoria», Sam Levinson, s’est confié sur le décès d’Angus Cloud, le 31 juillet dernier, d’une overdose à l’âge de 25 ans, au site américaine People. Il explique avoir activement cherché à aider le comédien qui incarnait le trafiquant de drogue Fezco «Fez» O'Neill à l’écran en organisant des «interventions» afin de le convaincre de suivre une cure de désintoxication. Sam Levinson explique avoir confronté le comédien entre le tournage des saisons 1 et 2, après qu’Angus Cloud se soit présenté à son bureau dans un état inquiétant. Il a alors suggéré à l’acteur et à sa famille une cure de désintoxication. Une proposition surprenante pour la mère d’Angus Cloud qui, selon Sam Levinson, n’avait pas réalisé que son fils avait un problème de dépendance.

«Je l’ai regardé dans les yeux, et je savais qu’il n’allait pas bien. En même temps, je m’étais déjà retrouvé dans cette situation où tu essaies d’aider quelqu’un à être sobre. Et je lui ai juste dit : "J’aime travailler avec toi, et nous avons cette nouvelle saison qui arrive et qui va être géniale. Mais j’ai besoin que tu sois sobre car j’ai besoin de pouvoir compter sur toi"», se souvient-il. Après cette conversation, Angus Cloud entamera un séjour d’un mois dans un centre de désintoxication payé par la chaîne américaine HBO. Il restera trois mois supplémentaires.

Son personnage maintenu en vie

«J’ai toujours senti qu’il ne voulait pas être sobre autant que les gens autour de lui le souhaitait. C’est là que ça devient étrange, car tout le monde attend quelque chose de vous. Mais ce n’est pas ce que lui voulait. C’est le côté autodestructeur de l’addiction, et c'est plus fort que tout. Mais c’est impossible d’abandonner les gens à leur sort. Et je n’allais pas l’abandonner lui», ajoute Sam Levinson, qui avoue avoir maintenu en vie le personnage incarné par le comédien – qui aurait dû mourir à la fin de la saison 1 – afin d’être en mesure de l’aider.

«J’ai dit à mes équipes : ‘Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le tuer. On doit le garder parmi nous. Il est trop spécial. On s’en fout de l’histoire», se souvient le créateur de la série. À la fin du tournage de la saison 2, en février 2022, Sam Levinson aura une dernière conversation de 4 heures avec Angus Cloud à propos de la saison 3 à venir, et du fait qu’il devait rester sobre.

«Non, je vais bien», lui a dit l’acteur à la fin de leur discussion. «Je savais, à cet instant, que cela ne l’intéressait pas vraiment. Il n’avait aucune intention de faire quoique ce soit pour être sobre, il n’en avait juste pas envie», dit Sam Levinson.

Angus Cloud est décédé le 31 juillet dernier, dans sa maison familiale à Oakland, en raison d’une overdose accidentelle causée par les effets combinés de «méthamphétamine, fentanyl, cocaïne, et benzodiazepines». Il avait 25 ans.