Kourtney Kardashian : le prénom de son futur bébé dévoilé ?

Alors que Kourtney Kardashian et Travis Barker ont organisé ce week-end la baby shower de leur enfant à venir, le prénom du petit garçon pourrait bien avoir été dévoilé par accident, selon des fans.

Un futur petit Rocky ? Kourtney Kardashian, 44 ans, et le batteur Travis Barker, 47 ans, pourraient bien avoir partagé sans le vouloir le prénom de leur bébé à venir. C’est ce qu’ont pointé du doigt des fans après la baby shower organisée par le couple, dimanche.

En cause, une photo dévoilée par l’influenceuse sur Instagram, selon Page Six. Effacé depuis, le cliché, repéré par un fan, montrait un arbre à souhait décoré d’une foule de petits mots. Sur l’un deux, un message est adressé à «baby Rocky». Il n’en fallait pas plus pour que les spéculations aillent bon train.

D’autant que ce prénom a déjà été évoqué cet été par le futur papa, à l’occasion d’une interview accordée au magazine Complex, rappelle le site américain People. A l’époque, le batteur du groupe Blink-182 avait en effet partagé le nom qui lui trottait dans la tête ces derniers temps, citant déjà le prénom Rocky, en référence à Rocky George, guitariste du groupe de métal Suicidal Tendencies.

Kourtney Kardashian avait officiellement annoncé sa grossesse mi-juin alors qu'elle était déjà enceinte de plusieurs mois. Au début du mois, elle a été hospitalisée d'urgence pour subir une chirurgie fœtale, qui a sauvé la vie de son bébé.