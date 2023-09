Silo saison 2 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

Pépite de 2023, la série «Silo» a été renouvelée pour une saison 2. Après un final qui les a laissés à bout de souffle, les fans ont hâte de découvrir la suite des aventures de l’héroïne de cette prenante dystopie incarnée par Rebecca Ferguson.

Basée sur la trilogie de romans dystopiques de Hugh Howey, «Silo» s’est rapidement imposée en 2023 comme LA série dramatique numéro un d’Apple. «Le public du monde entier est attiré par les mystères et les conspirations cachées dans ce monde souterrain fascinant. Le nombre de téléspectateurs ne cesse d’augmenter et nous avons hâte que la saison 2 nous montre plus de secrets sur le silo», a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d'Apple TV+.

L’action de «Silo» se déroule dans un futur pas si lointain, à une époque où l'humanité est au bord de l'extinction suite à une mystérieuse catastrophe. Les seuls survivants vivent enfermés dans une ville souterraine de 144 étages, tenus à l'écart du monde extérieur, où il leur a toujours été dit et répété qu’une mort certaine les y attendait.

Cependant, une ingénieure (incarnée par Rebecca Ferguson) découvre une conspiration, et commence à se pencher sur ce qui arrive aux personnes qui tentent de quitter le silo, mais aussi sur la manière dont sont contrôlées abusivement toutes celles qui y vivent. La saison 1 la voit mise en danger de mort quand elle menace de révéler sa découverte.

Attention spoilers : La suite devrait se pencher sur le devenir de Juliette, qui a réussi à s’échapper du silo lors du dernier épisode. On devrait ainsi en apprendre plus sur le monde extérieur et la mystérieuse apocalypse qui a décimé l'humanité.

La saison 2 de «Silo» pourrait être directement inspirée du deuxième livre de la série de romans dont elle est tirée. Il s’agit d’un préquel dans lequel le lecteur découvre les origines du bunker qui abrite la communauté de survivants, et sur ce qui est arrivé au reste du monde.

Tournage retardé

Si le tournage de la deuxième saison du thriller de science-fiction d’Apple TV+ a bien démarré il y a quelques mois, il est entré dans une pause à durée indéterminée, suite à la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Début juillet, Rebecca Ferguson, star et productrice de «Silo», a déclaré pour EW avoir «déjà lu tous les scripts» et avoir «fait tous les ajustements avant la grève (des scénaristes) pour que nous puissions continuer à produire les nouveaux épisodes. Je suis à fond dedans ! Je suis l'âme, le cœur et le corps dans ce projet, et c'est vraiment bon. Je pense que la saison 1 était très, très bonne, mais ce n'est rien comparé à ce que nous faisons maintenant.» Et d’ajouter : «Nous avons fait l'introduction. Nous connaissons les personnages. Maintenant, ça peut devenir sombre. Tout peut arriver désormais».

Les fans ne sont donc pas au bout de leur surprise… «Tout a été chamboulé. La progression du personnage de Juliette est intéressante. Ça me fait penser à cette vidéo que j'ai vue d'un chimpanzé qui a été enfermé dans une cage toute sa vie et qui a pu sortir pour la première fois. Il avait l'air totalement perdu. Il regardait le ciel, était curieux de tout et sentait tout différemment. J'ai beaucoup pensé à ce chimpanzé. C'est très triste, d'un côté, et c'est un peu la même chose pour Juliette. Elle sort du silo, et puis quoi ? Nous ne savons pas ce qui lui arrive. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle est là toute seule. C'est un moment vraiment effrayant, qui est aussi étrangement excitant et nouveau !»

Au casting, Rebecca Ferguson («Mission Impossible», «Dune») sera donc de manière certaine de retour. Il n'y a pour l’heure pas de liste officielle des acteurs de la saison 2 de «Silo», mais les fans retrouveront probablement également Common, Tim Robbins et Avi Nash. Bien que les personnages de David Oyelowo et Rashida Jones, Holston et Allison, soient décédés plus tôt dans la saison 1, peut-être les retrouverons-nous sous forme de flashbacks ?



Il faudra encore patienter pour le savoir… La date de sortie de la saison 2 n’a pas été communiquée. La grève des acteurs qui se poursuit à Hollywood pourrait continuer de retarder le projet.

De quoi laisser largement le temps à tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait de visionner les dix épisodes de la saison 1, qui a été diffusée sur AppleTV+ et Canal+. Elle est toujours disponible sur la plate-forme américaine ainsi que via MyCanal.