Stranger Things : Millie Bobby Brown explique avoir voulu bloquer sa mère sur TikTok

Bien qu’elle soit très engagée dans la cause animale, Millie Bobby Brown a confié avoir songé à bloquer sa mère, en raison du nombre de vidéos TikTok d’animaux en détresse que celle-ci lui envoyait. Parfois juste avant un tournage.

Il y un moment pour tout. Dans un entretien accordé au site américain BuzzFeed, Millie Bobby Brown a révélé avoir pensé longuement à bloquer sa mère en raison du nombre de vidéos TikTok d’animaux en détresse qu’elle lui envoyait. La star de la série «Stranger Things», qui a précisé ne pas avoir de compte personnel sur la célèbre application, explique qu’elle ne souhaitait pas être constamment alimentée d’images aussi insoutenables.

«Elle m’envoie beaucoup trop de vidéos de chiens en train d’être réhabilités. J’ai fini par lui dire : ‘Je ne peux pas supporter que cela se termine mal’. Parce que je vais me présenter sur une scène pour quelque chose d’important, et je viens de voir un chat se faire écraser par une voiture. Donc j’ai dit : ‘Je ne veux plus jamais voir ça’», explique-t-elle, exigeant au passage de recevoir des vidéos positives à la place.

La «maman» de nombreux animaux

Millie Bobby Brown est tout à fait consciente de la détresse animale. Elle a elle-même de nombreux animaux, notamment 8 chiens, 4 chats, trois chèvres (appelées Biggie Smalls, Slick Rick et Cardi B), un âne, un poney, un mouton et un lapin. Elle avait également deux tortues, mais elle en a fait don à une classe de primaire. La comédienne de 19 ans travaille régulièrement avec des refuges afin de les aider dans leur mission de sauvetage des animaux. Elle a récemment posté une vidéo d’une chienne appelée Chloe, afin qu’elle puisse trouver une famille d’accueil.

«Je voulais lui donner l’amour et la patience qu’elle n’avait jamais eu auparavant. Voici l’histoire de Chloe, et c’est aussi celle de nombreux animaux. Prenez soin de vos animaux de compagnie, aimez-les de tout votre cœur, et ouvrez votre porte à ceux qui ont tant besoin d’amour», écrit-elle.