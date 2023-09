D'argent et de Sang : quand la Création Originale Canal+ signée Xavier Giannoli sera-t-elle diffusée ?

La première série de Xavier Giannoli, à qui l’on doit notamment les films «L'Apparition» et «Illusions perdues», arrive très prochainement sur Canal+.

Sélectionnée à la Mostra de Venise, la première série du réalisateur Xavier Giannoli («L'Apparition» et «Illusions perdues»), sera diffusée à compter du 16 octobre sur Canal+.

Elle revient sur «l’arnaque du siècle», celle des «quotas carbone», survenue en France et en Europe, entre 2008 et 2009, et à l'origine du détournement de centaines de millions d'euros.

Intitulée «D’argent et de Sang», elle est librement inspirée du livre-enquête sur «les escrocs du CO2» de Fabrice Arfi (paru en 2018 aux éditions du Seuil). Néanmoins décrite comme une «oeuvre de fiction», cette Création Originale Canal+ retrace, est-il précisé, de manière «artistique et non documentaire, l'affaire de la fraude à la taxe carbone.

Les convictions d'un magistrat

Contrairement au documentaire de Netflix, «Les Rois de l’arnaque», «D’Argent et de Sang» épouse le point de vue des autorités à travers la trajectoire du personnage de Simon Weynachter (incarné par Vincent Lindon), le directeur du service national de douane judiciaire lancé dans une «traque obsessionnelle de l’association d’escrocs de Belleville avec un trader des beaux quartiers».

«La décadence, l’arnaque, la 'flambe' sont des matériaux brillants pour un cinéaste, mais il m’a semblé intéressant de jeter une ombre sur ce grand feu de joie cinématographique, celle d’un enquêteur, d’un magistrat rigoureux et obsessionnel qui se pose la question du 'bien', explique le réalisateur Xavier Giannoli. Cette tension, j’ai voulu l’incarner par le rapport obsessionnel que l’enquêteur finit par avoir avec un des personnages de la bande du CO2, Jérôme Attias, fils de bourgeois devenu escroc puis peut-être criminel. Chacun, à leur façon, est travaillé par la folie du monde moderne».

Outre Vincent Lindon, «D’argent et de Sang» embarque également à son casting Niels Schneider, Ramzy Bedia, David Ayala, et Judith Chemla.

«D’argent et de Sang Partie 1» (épisodes 1 à 6 sur les 12 prévus) sera diffusée à partir du 16 octobre sur Canal+, les lundis à 21h à raison de deux épisodes puis un par soirée, et disponible sur MyCanal.