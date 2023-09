Foundation, saison 3 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

Après une saison 2 parfaitement maitrisée par le showrunner David S. Goyer, «Foundation» devrait revenir pour un troisième chapitre sur Apple TV+. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Un travail d’orfèvre. Après une première saison un peu laborieuse, ayant servi à planter le décor de l’adaptation de la série de romans éponymes d’Isaac Asimov, le showrunner David S. Goyer n’a pas déçu les fans avec un second chapitre de «Foundation» piloté d’une main de maître. Destruction de planètes, révélations sur le conflit entre les robots et les humains, un Empire à genou, ou encore la révélation d’un redoutable ennemi à venir, cette saison 2 s’est révélée passionnante du début à la fin.

Si Apple TV+ n’a pas encore confirmé cette prolongation avec une saison 3, les fans de «Foundation» espèrent du plus profond de leur âme qu’ils auront l’opportunité de poursuivre ce voyage à travers la galaxie et l’espace-temps, dans cette fiction qui s’est imposée comme une des meilleures séries de science-fiction contemporaine.

Que sait-on de l’intrigue ?

Dans un entretien avec le site américain Collider, David S. Goyer a confirmé que la saison 3 serait dominée par la présence de «la Mule», un mentaliste mutant, un chef de guerre et un conquérant qui va menacer l’existence de Gaal Dornick, et mettre à mal les plans d’Hari Seldon comme aucune autre personne avant lui. Un raz-de-marée d’une rare violence qui va s’abattre sur les héros de la série.

«Quand j’ai présenté l’idée de la série, tout le monde me demandait quand la Mule ferait son apparition. Et je leur ai dit : ‘Je suis désolé, mais nous n’aurons pas la Mule avant la saison 3’. Je crois que la raison pour laquelle le personnage de la Mule a été à ce point choquant au moment de lire son arrivée dans les livres, c’est qu’il sort de nulle part, et il met en péril la psychohistoire d’Hari Seldon, et il crée cet énorme bouleversement, et j’ai été choqué. Si nous avions commencé par ça, cela aurait perdu de son sens (…) Et la saison 3 est entièrement centrée sur lui. La Mule est là, et ce qui est excitant avec lui, c’est que plus rien n’est certain à partir de là», explique le showrunner.

Bien évidemment, d’autres questions brûlantes se posent à la fin de la saison 2, notamment l’avenir de l’Empire des Cleons sur Trantor. Demerzel, le robot-humanoïde qui s’est révélé tout contrôler depuis des siècles, a été contraint de réveiller trois clones d’un coup. Frère Aube a pris la fuite avec l’impératrice Sareth, qui est enceinte de lui, et Demerzel a promis de les pourchasser à travers la galaxie. Cette dernière est également en possession du Prime Radiant, un outil mis au point par Hari Seldon pour contenir l’intégralité des informations de la psychohistoire, et de l’avenir de la galaxie. Reste à savoir à quel moment elle parviendra à déchiffrer les données contenues dans l’objet, et ce qu’elle compte en faire.

La saison 3 fera un bond dans le temps de 150 ans. Si Hari Seldon et Gaal Dornick ont été placés dans un sommeil cryogénique, on a hâte de découvrir la manière dont les événements qui vont se dérouler durant cette période seront traités dans les premiers épisodes du troisième chapitre. Pour rappel, les habitants de la planète Terminus, détruite par Frère Jour à la fin de la saison 2 et où se trouvait les membres de la Première Fondation, ont été sauvés grâce à la Voûte en quatre dimension conçue par Hari Seldon. Là encore, on ne sait pas comment leur devenir sera présenté dans la suite de la série.

Qui sera au casting ?

Il n’y a aucune raison de ne pas retrouver Jared Harris et Lou Llobell dans les rôles d’Hari Seldon et Gaal Dornick. Laura Birn, exceptionnelle sous les traits de Demerzel, s’est imposée comme un des personnages les plus captivants de la série au cours de cette saison 2. Le fait qu’elle soit quasiment immortelle joue en sa faveur.

Nous avons eu un aperçu, à deux reprises, de l’acteur Mikael Persbrandt dans la peau de la Mule. Et il sera omniprésent dans la saison 3. Pour le reste, Lee Pace (Frère Jour), Terrence Mann (Frère Crépuscule), et Cassian Bilton (Frère Aube), devraient être de retour. Mais peut-être de manière moins régulière. Ella-Rae Smith a été une révélation, elle aussi, de la saison 2 dans le rôle de l’impératrice Sareth. Tout comme Isabella Laughland qui joue le rôle de Frère Constant.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Alors que la grève à Hollywood touche à sa fin, il faut désormais espérer qu’Apple TV+ annonce sans tarder le renouvellement de la série pour une saison 3. Si cela se produit dans les prochaines semaines, alors on peut objectivement penser que ce troisième chapitre débarquera dans le courant de l’année 2025.

Pour info, David S. Goyer avait déjà prévenu qu’il avait un plan de 8 saisons pour l’adaptation intégrale de «Foundation», et que le travail d’écriture était déjà bien avancé jusqu’à la saison 4. Les fans croisent aujourd’hui les doigts pour que lui et ses équipes puissent mener leur projet à son terme, tant la série se révèle être d’une extraordinaire qualité.