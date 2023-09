One Piece, saison 2 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

La série live-action «One Piece» a été renouvelée pour une saison 2. Casting, intrigue, date de sortie… Voici tout ce que nous savons déjà.

Après le ratage du film «Death Note» et celui de la série «Cowboy Bebop», qui n'a pas dépassé la première saison, l’adaptation live-action de «One Piece» (et ses 100 millions de dollars de budget) était pour le moins attendue au tournant. Fidèle au manga (même si elle se permet quelques libertés), et ultra-divertissante elle a, contre toute attente, ravi les spectateurs, qu'il s'agisse des fans de la saga, comme de ceux qui ne la connaissaient pas encore.

Succès surprise donc, la série a même tellement plu qu’elle a été renouvelée seulement quinze jours après sa sortie, en août 2023.

L’intrigue

Inspirée de la série de mangas la plus vendue de l'histoire créée par Eiichirō Oda, «One Piece» raconte les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune homme qui a toujours candidement rêvé de devenir le plus grand pirate de tous les temps. Il quitte ainsi un jour son village avec le projet fou de trouver le One Piece, un trésor mythique. Composer son équipage, dénicher un navire... Rien ne lui paraît impossible et rien ne l'arrête : ni la Marine à ses trousses, ni les adversaires redoutables qui ne tardent pas à se dresser sur son chemin.

We are, We are on a cruise! We are! pic.twitter.com/9uyLNGxL9p — ONE PIECE() Netflix (@onepiecenetflix) September 21, 2023

Attention spoilers.



Pleine de dangers pour ses héros, la première saison de «One Piece» s'est terminée sur une note positive, avec l'équipage du pirate au chapeau paille et au corps élastique uni et résolu à prendre le large.

Maintenant que la joyeuse bande de marginaux a vaincu le redoutable pirate homme-poisson Arlong (McKinley Belcher III) et conquis l'East Blue, le cap est mis sur Grand Line, où l'insaisissable trésor One Piece serait caché. Mais déjà un nouvel adversaire pointe le bout de son nez…

Les showrunners, Matt Owens et Steven Maeda, ainsi que le créateur du manga originel, Eiichiro Oda - qui prévoient d'ores et déjà de développer le programme sur six saisons - ont décidé de laisser un indice de taille sur ce qui attend les aventuriers dans la suite...

L’épisode final de la saison 1 a en effet teasé la future présence du vice-amiral de la Marine, Smoker – a priori c’est lui qui fait un trou avec son cigare dans l’avis de recherche de Luffy dans la scène qui précède le générique de fin. Ce qui ne peut signifier qu’une chose : l'entrée dans l’arc de Logue Town, du nom de l'île où de nombreux pirates venant d'East Blue s'arrêtent pour rassembler des fournitures avant d'entrer dans Grand Line.

«La fin de la saison mène au prochain chapitre naturel du manga, c'est ce que cette scène indique», a déclaré la productrice Becky Clements, faisant référence à la figure sombre qui est brièvement apparue à l’issue de l'épisode 8. «C'était l'idée, nous voulions donner aux fans un petit tremplin, quelque chose qu'ils reconnaissent et qui indique où nous pourrions aller. C'était très intentionnel, et quelque chose que nous avons ajouté après le tournage, parce que nous voulions indiquer que nous avions un plan créatif, qui, nous le pensons, plaira aux fans.»

Le casting

Le casting de la saison 2 devrait une nouvelle fois compter (le parfait) Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy, Mackenyu dans le rôle de Zoro, Emily Rudd dans le rôle de Nami, Jacob Romero Gibson dans le rôle d'Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji.

Les Marines continueront naturellement à être une épine dans le pied de Luffy, avec le grand-père Garp interprété par Vincent Regan. Devraient aussi être de retour, Koby (Morgan Davies) et dans le rôle d'Helmeppo (Aidan Scott).

A noter que depuis un certain temps déjà, certains fans de «One Piece» réclament que Jamie Lee Curtis incarne le Dr Kureha dans l'adaptation live-action. Le Dr Kureha, alias «la sorcière», est une très rock'n roll doctoresse âgée de 141 ans, figure-clé de l'arc Drum Island, et mentor de Tony Tony Chopper, le médecin qui rejoint l’équipage du Chapeau de Paille. Ce 22 septembre, l’actrice oscarisée a, via une publication Instagram, elle-même manifesté son intérêt pour le personnage...

Jamie Lee Curtis will lobby for the role of Dr. Kureha once the strike against AMPTP is settled. #OnePieceNetflix pic.twitter.com/zjcix8XQ1a — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) September 22, 2023

La saison 2 devrait en tous les cas certainement voir arriver Chopper, le sixième membre de l’équipage. Ce personnage emblématique du manga est un renne anthropomorphe qui marche sur ses deux pattes et est doué de parole. Dans une vidéo, Oda a déclaré : «A partir de maintenant, il me semble que les Chapeaux de Paille auront besoin d'un grand médecin... Nous verrons !»

Au micro de GameSpot, Jaco Snyman, le directeur du département des prothèses de la série, a expliqué que la création du personnage en live-action «devrait suivre la même approche que celle d’Arlong». Le médecin de l’équipage ne devrait donc pas être complètement animé en CGI ni être un personnage animatronique (comme l’est Grogu dans «The Mandalorian»). Il s’agirait plutôt d’un mélange de prothèses et d’effets numériques. Quel acteur lui prêtera sa voix ? Pour l’heure le mystère reste complet.

Date de sortie

Le public peut s'attendre à ce que la saison 2 de «One Piece» sorte vers la fin de 2024 ou le début de 2025.

Le manga «One Piece» a été publié pour la première fois dans le Weekly Shōnen Jump en 1997. Vendu à plus de 500 millions d'exemplaires, il continue depuis de tenir en haleine ses millions de fans. En tant qu'anime, il a été créé pour la première fois sur Fuji TV en 1999, et est actuellement disponible sur Crunchyroll. La saison 1 de la série en live-action est quant à elle visible sur Netflix.