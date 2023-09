Angelina Jolie : carrière, enfants, reconstruction... L'actrice se confie comme rarement depuis son divorce

Dans un entretien accordé au magazine Vogue à l’occasion du lancement de sa maison de couture, l’actrice est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à lever le pied dans sa carrière, il y a sept ans, révélant par ailleurs que ses enfants l'ont «sauvée».

Un besoin de se reconstruire. Alors qu’Angelina Jolie fait la couverture du magazine Vogue à l’occasion du lancement d’Atelier Jolie - un concept hybride pensé comme une communauté, où elle veut donner sa chance à des créateurs - l’actrice s’est prêtée à la confidence.

Evoquant sa carrière, la star a expliqué que depuis sept ans, date qui coïncide avec sa séparation avec Brad Pitt en 2016, elle n’acceptait «que des emplois qui ne nécessitaient pas de longs tournages». Un choix qu’elle a justifié en précisant qu’elle et sa famille ont eu besoin de se reconstruire. «Nous avions besoin de guérir. Nous sommes encore en train de trouver notre place», a-t-elle poursuivi, précisant qu’à 48 ans, elle était «toujours en train de comprendre qui elle était».

«Je n’ai pas l’impression d’être moi-même depuis une décennie»

Revenant sur son nouveau projet de maison de couture, elle explique le considérer comme une thérapie : «Je pense qu'une partie de cela a été thérapeutique pour moi : travailler dans un espace créatif avec des personnes de confiance et me redécouvrir. J’espère changer de nombreux aspects de ma vie. Et ce projet est tourné vers l’avant».

«Je suppose que je suis en transition en tant que personne», a par ailleurs souligné la star, partageant également ses états d’âme du moment. «Je me sens un peu déprimée ces jours-ci. Je n’ai pas l’impression d’être moi-même depuis une décennie», a ainsi expliqué l’actrice, précisant qu’elle ne souhaitait pas s’étendre sur le sujet.

Une chose est sûre en revanche, Angelina Jolie a fait de sa famille un socle, considérant que ses enfants l’ont sauvée. «J'avais 26 ans lorsque je suis devenue mère. Ma vie entière a changé. Avoir des enfants m'a sauvée et m'a appris à vivre différemment dans ce monde. Je pense que récemment, j’aurais sombré d’une manière beaucoup plus sombre si je n’avais pas voulu vivre pour eux». «Bien sûr, je suis la mère, et j'espère que (notre famille, ndlr) est un endroit sûr et stable pour eux», conclut-elle.

Sa famille est d’ailleurs pleinement associée à ce nouveau projet, puisque Pax, 19 ans, et Zahara, 18 ans, ont été fortement impliqués.