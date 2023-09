Yellowstone : Kris Jenner avoue avoir empêché son compagnon de jouer dans la série

Dans le premier épisode de la saison 4 de l’émission «Les Kardashian», Kris Jenner a révélé avoir interdit à son compagnon, Corey Gamble, d’accepter un rôle dans la série à succès «Yellowstone». À la grande surprise de Kim Kardashian.

Une opportunité manquée. Le premier épisode de la saison 4 de l’émission de téléréalité «Les Kardashian», a vu Corey Gamble confirmer que Kris Jenner lui avait interdit d’accepter un rôle dans «Yellowstone», la série avec Kevin Costner qui bat tous les records d’audience aux États-Unis. C’est lors d’une réunion familiale à Cabo San Lucas, au Mexique, que les faits ont eu lieu. Alors que le dîner qu’elle partageait avec son compagnon et ses deux filles, Khloé et Kim Kardashian, touchait à sa fin, Kris Jenner s’est dit excitée à l’idée de regarder un épisode de «Yellowstone» à la télévision.

C’est alors que Corey Gamble, qui partage sa vie depuis 2014, lui a lancé : «Si tu n’étais pas intervenue, je serais une des stars de la série». En entendant ces mots, Kim Kardahsian n’a pas pu s’empêcher de l’interroger à ce propos. «Ils t’ont demandé de jouer dans Yellowstone, et tu as dit non ?», lui a-t-elle demandé. Sans laisser le temps à son compagnon de répondre, Kris Jenner est intervenue dans la foulée. «Je lui ai dit de refuser. Parce que je pensais qu’il aurait une aventure romantique sur le tournage de la série», a-t-elle rétorqué.

Khloé n’a pas hésité à intervenir dans la conversation pour pointer du doigt l'égoïsme de sa mère. «Mais s’ils t’avaient demandé à toi de jouer dans la série et d’embrasser Kevin Costner, je suis certaine que tu aurais accepté», lui lance-t-elle alors. «Ah, mais carrément !», lui répond Kris Jenner. Tout cela devant le regard médusé de Corey Gamble.