Zorro : les premières images du reboot de la série révélées dans un teaser explosif

Le premier teaser du reboot de la série «Zorro» vient d’être dévoilé par la société Mediawan, en marge du MIPCOM à Cannes où elle sera projetée à l’ouverture du Festival, le 16 octobre prochain. Avec l’acteur Miguel Bernardeau dans le rôle du vengeur masqué.

L'ambition est palpable. Déclinée en 10 épisodes, pilotée par Carlos Portela et Javier Quintas, la société Mediawan vient de publier le premier teaser du reboot de la série «Zorro», qui proposera une nouvelle version de Diego de la Vega, ce dernier incarné cette fois par le comédien Miguel Bernadeau (Élite). L’histoire se déroulera à Los Angeles, en 1834, après la mort du père de Diego. Rongé par son désir de vengeance, le jeune homme va devenir un justicier masqué venant en aide aux opprimés.

Le premier épisode de cette série attendue sur Amazon Prime Video à une date inconnue sera projeté à l’ouverture du festival MIPCOM (Marché international des contenus audiovisuels et de la coproduction) à Cannes, qui se tiendra du 16 au 19 octobre prochain. En plus de Miguel Bernardeau, les téléspectateurs retrouveront Renata Notni dans le rôle de Lolita Marquez. Dalia Xiuhcoatl, Paco Tous, Emiliano Zurita et Joel Bosqued sont également présents au générique.

Selon Valérie Vleeschhouwer, une des responsables de Mediawan, le reboot de «Zorro» se présente comme «une adaptation ambitieuse qui souhaite offrir au public un mélange d’action, d’aventure, et de moments à couper le souffle».