Fashion Week : Anna Wintour a-t-elle snobé Kim Kardashian ? (vidéo)

En pleine Fashion Week parisienne, une vidéo montrant Anna Wintour et Kim Kardashian est devenue virale. Celle-ci montre la rédactrice en chef de Vogue snobant Kim Kardashian lors du défilé de Victoria Beckham.

Le débat fait rage sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont relevé un geste maladroit, volontaire ou involontaire, de la part d’Anna Wintour à l’encontre de Kim Kardashian, lors du défilé de Victoria Beckham à la Fashion Week parisienne.

Sur cette vidéo, on peut voir la cadette du clan Kardashian arriver au défilé, saluer David Beckham avant de s’assoir au côté d'Anna Wintour. Cette dernière a complètement ignoré la star de téléréalité et a même semblé éviter son regard.

Kim Kardashian arriving at Victoria Beckham ss24 pic.twitter.com/iMbQrd5C1u — (@VANITYxVAULT) September 29, 2023

Sur les réseaux sociaux, cela ne fait aucun doute : Anna Wintour a bel et bien volontairement ignoré Kim Kardashian. Cependant, d’après le média Page Six, les deux femmes ont discuté pendant le défilé et sont restées assises côte à côte pendant un long moment.