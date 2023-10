Sex Education : la série aura-t-elle un spin-off ?

La créatrice de la série «Sex Education», Laurie Nunn, évoque dans une interview pour THR la dernière saison et indique si des spin-offs sont prévus.

Adieu Moordale, adieu Cavendish ? Alors que «Sex Education» vient de dévoiler sa quatrième et toute dernière saison, la créatrice Laurie Nunn a expliqué à THR pourquoi la décision avait été prise d’arrêter la série, et a aussi dévoilé si un spin-off était ou non en cours de préparation.

«C’était le bon moment pour y mettre fin», a-t-elle déclaré. Même si le show «aurait pu continuer (…) tous les acteurs sont évidemment beaucoup plus âgés maintenant. Nous sommes tous beaucoup plus âgés qu’au début, donc je pense que pour une série avec des adolescents, il y a toujours une sorte de point final, parce que les gens ne peuvent pas jouer des adolescents pour toujours.».

Interrogée sur un éventuel projet de spin-off, la créatrice a d’abord plaisanté en imaginant faire revenir dix ans plus tard les personnages de Maeve (Emma Mackey) et d’Otis (Asa Butterfield), «mariés et ennuyeux», avant de répondre plus sérieusement qu’elle ne souhaitait pas penser à cela dès à présent.

«Il existe tellement de façons différentes d’explorer davantage Moordale. J’ai vraiment adoré certains des nouveaux personnages de la quatrième saison», a-t-elle dit. «Je pense que ce serait vraiment cool d’en voir peut-être davantage. Mais, pour être honnête, je ne pense pas vraiment à des spin-offs pour le moment. Je fais juste une sorte de pause et j’apprends à connaître ce que mon cerveau ressent sans écrire un instant 'Sex Education'», a-t-elle confié.

Tout espoir de retrouver leurs personnages préférés n'est donc pas perdu pour les mordus de ce teen drama qui abordait avec humour - et de manière très crue - la découverte de la sexualité, explorant notamment avec beaucoup de subtilité sur les notions de consentement, mais aussi plus généralement tout ce qui touche à l'amour, à l'amitié, et à la famille. Pour l'heure, les fans peuvent déjà savourer la manière avec laquelle les quatre saisons ont été parfaitement ponctuées, avec une trajectoire riche d'enseignements et d'espoir pour chacun de leurs attachants jeunes protagonistes et de leurs parents.