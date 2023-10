Peacemaker : James Gunn confirme que la saison 2 est en cours d'écriture

James Gunn, le réalisateur de «The Suicide Squad» et créateur de la série «Peacemaker», a confirmé travailler sur la saison 2 de la série diffusée sur la chaîne américaine HBO. Le grand patron de DC Studios n’a, en revanche, donné aucune information concernant le lancement du tournage.

Piqure de rappel. C’est en répondant à un post Instagram que James Gunn a confirmé travailler actuellement à l’écriture de la saison 2 de «Peacemaker», la série dérivée du film «The Suicide Squad» qu’il a réalisée en 2021. Les fans n’avaient toutefois plus de nouvelles de la fiction diffusée sur la plate-forme de streaming américaine HBO Max depuis un moment.

Il faut dire que l’agenda de James Gunn s’est considérablement rempli depuis sa nomination, avec Peter Safran, à la tête de DC Studios où il s’occupe de lancer sa version du DCU (DC Universe) à la manière de ce qui existe chez Marvel. C’est lui qui a signé le scénario et qui s’occupera de mettre en image «Superman : Legacy» qui sera, avec la série animée «Creature Commandos», le coup d’envoi officiel du premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres).

Cette nouvelle vient s’ajouter à celle dévoilée quelques jours auparavant à propos du fait que John Cena continuerait d’incarner le personnage de Peacemaker à l’avenir. Même chose pour le comédien Xolo Maridueña dans le rôle de Jamie Reyes, alias Blue Beetle, et pour Viola Davis sous les traits d’Amanda Waller. James Gunn avait toutefois précisé que ces personnages pourraient être différents de leurs anciennes versions au moment de leur apparition dans le DCU. Aucune date concernant le lancement du tournage de la saison 2 de «Peacemaker» n’est connue pour le moment.