The Boys : le spin-off «Gen V» vient-il de dévoiler le point faible d'Homelander ? (SPOILERS)

Les trois premiers épisodes de «Gen V», le spin-off de «The Boys» se déroulant à l’Université Godolkin, ont tenu toutes leurs promesses avec un démarrage particulièrement sanglant. Et la découverte d’un détail concernant les Supes qui pourrait modifier le rapport de force dans «The Boys» entre Butcher et Homelander.

Une bonne leçon. Spin-off de «The Boys», la série «Gen V» plonge les téléspectateurs au cœur de l’Université Godolkin, un campus dirigé par la multinationale Vought où les jeunes Supes (terme désignant les humains dotés de super-pouvoirs obtenus par l’administration d’une substance appelée le Composé-V) sont mis en compétition afin de déterminer lesquels d’entre eux sont les plus méritants – et/ou les plus rentables – et qui auront éventuellement le privilège de rejoindre la bande des Sept dirigée par le tout-puissant Homelander.

Dans l’épisode 2, le personnage d’Andre Anderson se retrouve à enquêter sur un endroit secret baptisé «The Woods» situé sur le campus. C’est alors qu’il tombe nez-à-nez avec un homme de la sécurité de Vought qui vient d’exécuter un civil sous ses yeux. Alors qu’il s’apprête à utiliser ses pouvoirs, Andre est immobilisé par un objet émettant des ultra-sons à très haute fréquence. Un bruit totalement imperceptible pour les humains. Mais capable de paralyser n’importe quel Supe (on vous laisse découvrir comment il s’en sort finalement).

La série «The Boys» a installé Homelander dans la peau du vilain XXL dont les pouvoirs sont équivalents à ceux de Superman, mais sans la faiblesse de ce dernier au contact de la Kryptonite. Pis, Homelander est psychopathe hors de contrôle qui, à la fin de la saison 3, semble faire le choix d’assumer entièrement son côté obscur.

Pour Billy Butcher et ses amis, engagés dans une lutte désespérée voire suicidaire pour l’arrêter, disposer de cette information sur la sensibilité des Supes aux ultra-sons à très haute fréquence pourrait faire basculer le rapport de force en leur faveur. Homelander étant doté d’une ouïe surdéveloppée, il pourrait être d’autant plus sensible à cette arme sensorielle qui pourrait être sa Kryptonite à lui. On a hâte de voir si ce détail des ultra-sons à très haute fréquence fera, ou non, son apparition dans la série principale.