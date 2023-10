Jimmy Fallon : découvrez sa parodie d'Emmanuel Macron chantant une chanson sur les punaises de lit

L’animateur du «Tonight Show» Jimmy Fallon s’est mis en scène dans une vidéo dans laquelle il parodie Emmanuel Macron en train de chanter une chanson sur… Les punaises de lit.

Alors que la France semble sombrer dans la psychose à cause des punaises de lit, dont la présence dans plusieurs lieux publics a récemment été rapportée, les Américains s’amusent de la situation.

Un Américain du moins, l’animateur Jimmy Fallon, à qui cela a donné envie de renfiler le costume qu’il avait déjà porté en avril 2022, à savoir la chemise ouverte sur torse velu qu’avait un jour exhibé le président Emmanuel Macron sur une photo officielle.

French President Macron sings a song about the Parisian bedbug outbreak. #FallonTonight pic.twitter.com/k5rgbKn8tH — The Tonight Show (@FallonTonight) October 4, 2023

Affublé également d’un verre de vin et une baguette dans les mains ainsi qu'un béret sur la tête, Jimmy Fallon entonne sous les rires du public : «Il y a des punaises de lit à Paris. Elles sont plus grosses que des puces et elles vous démangent. Elles peuvent être dans vos draps, alors regardez bien partout. Si cela ne tenait qu'à moi, je ne prendrais pas de Airbnb».

Et d’enchaîner : «Elles peuvent ramper partout, même dans les poils de mon torse. Alors nettoyez bien ! Si j'étais vous, je ne louerais pas d’Airbnb. Mais c'est la semaine de la mode, Louis V et Gucci, pleine de célébrités, Timothée Chalamet... Il sort avec Kylie. J’adore ses films sur IMDb. Mais les punaises de lit mon dieu, elles sont vraiment dégueulasses, elles sont partout, tout comme Swift et Kelce», chante-t-il encore en clin d’œil à la romance supposée entre la chanteuse et le footballeur américain qui fait en ce moment autant couler d’encre que le sujet des punaises de lit.